Enzo Miccio è forse il wedding planner più conosciuto, anche grazie ai numerosi programmi tv che lo vedono protagonista. 51 anni, di recente ha curato anche i giorni speciali di Federica Pellegrini e di Kevin Prince Boateng, tanto per fare due nomi. Ma del suo (di matrimonio) nemmeno a parlarne.

Ha parlato del suo fidanzato Laurent Miralles, che vive a Parigi, a Verissimo. Stanno insieme da 5 anni ma per ora le nozze non sono nei suoi piani: “Mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi”, ha spiegato il conduttore televisivo a Silvia Toffanin, a cui ha però confidato il forte desiderio di avere un figlio.

Enzo Miccio trasformato: le nuove foto

“Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse”, le parole di Enzo Miccio. Che ora però dovete dimenticare in abito e papillon.

Sì, siamo abituati a vederlo vestito in modo impeccabile (ricordate il programma con Carla Gozzi ‘Ma come ti vesti?’) e soprattutto da matrimonio. Ma nell’ultima Storia Instagram il conduttore e wedding planner stupisce tutti con addosso soltanto i pantaloncini. E soprattutto un fisico trasformato.

Nelle ultime ore Enzo Miccio ha sorpreso i follower con il suo nuovo corpo scolpitissimo (la differenza in questa ultima foto al mare è evidente). “MiccioGym”, scherza lui stesso sotto alla foto scattata davanti a uno specchio, probabilmente appena finita la lezione in sala pesi. Che addominali!