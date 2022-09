Enrica Bonaccorti operata dopo un brutto incidente. Disavventura per la nota conduttrice e personaggio tv molto amata dal pubblico italiano. Per tanti anni è stata protagonista assoluta con programmi come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”. Ha poi condotto quiz popolari come “Cari genitori” e “Non è la Rai”. Nel 2021 è tornata al cinema con il film “Una relazione” di Stefano Sardo e nel 2022 è uscito il suo quarto romanzo “Condominio, addio!”.

Qualche tempo fa Enrica Bonaccorti aveva fatto discutere per alcune sue dichiarazioni dopo la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. “Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta – le sue parole – devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel”.

Operazione alla spalla per Enrica Bonaccorti dopo una caduta

Adesso Enrica Bonaccorti ha fatto preoccupare i suoi fan con un post su Instagram. La nota conduttrice e attrice è apparsa con delle vistose ferite al volto e ha spiegato: “Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla😡 ma fra poco ci vediamo a #Pomeriggio5 grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata!”.

Fortunatamente, a parte il disagio, niente di grave per Enrica Bonaccorti che infatti poco dopo ha partecipato alla puntata di Pomerigigo 5. Nella seconda foto, in effetti, la conduttrice appare in gran forma dopo essere stata truccata per nascondere i segni della caduta.

Anche il problema alla spalla è stato affrontato a dovere grazie all’intervento del professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico e responsabile del reparto di chirurgia artroscopica del Concordia Hospital di Roma. Nella seconda foto, in effetti, Enrica Bonaccorti porta un tutore che le consente di tenere ferma la spalla. Tanti i messaggi di vicinanza, come quello di Sandra Milo che ha scritto: “Enrica, mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente. Auguri di pronta guarigione”.

