Grave lutto per Enrica Bonaccorti. “Non c’è più…”: l’addio che non avrebbe mai voluto dare

Una bruttissima notizia ha colpito la conduttrice e attrice Enrica Bonaccorti. Ad annunciare la perdita, che l’ha addolorata profondamente, è stata la diretta interessata attraverso un post pubblicato sul social network Instagram. Ha anche corredato il tutto con una bellissima foto insieme. Parole davvero dolcissime e ricche di amore quelle della donna, che ha commosso i suoi fan. Sono stati numerosi i commenti dei suoi follower, che le hanno mostrato vicinanza in questo momento molto triste.

Qualche tempo fa aveva detto: ““Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30…” ha esordito Enrica Bonaccorti. Poi ha spiegato: “Stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare”.

Queste le parole di Enrica Bonaccorti nel salutare l’uomo un’ultima volta: “Il mio Giacomo non c’è più. Se n’è andato l’uomo più gentile e buono, chiunque l’ha conosciuto lo sa. Per oltre vent’anni ci siamo protetti e resi felici con semplicità, discrezione e amore. Grazie per ogni momento, ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio. Ultimo amore come il primo, eterno”. E in tanti le hanno scritto.





Nonostante non fosse suo marito, Enrica Bonaccorti ha condiviso con lui tantissimi anni, ben venti insieme. Non l’ha mai lasciata sola e ora per lei c’è tanta tristezza. Tra le prime a commentare la notizia del decesso del signor Giacomo, l’attrice Sandra Milo: “Sono molto dispiaciuta per te e ti sono sinceramente vicina. Un abbraccio”. E altri fan hanno aggiunto: “Un sincero e affettuoso abbraccio”, “Un forte abbraccio Enrica, condoglianze”, “Le dure prove della vita, un grosso abbraccio”.

Qualche tempo fa, era l’agosto del 2020, Enrica ha stupito tutti confessando di avere una malattia, la prosopagnosia, che non le permette di riconoscere i volti né di ricordarli. Un tuffo al cuore per i numerosi fan che l’hanno seguita in una carriera lunga e ricca di successi. Dalla conduzione di “Non è la Rai” a “Vota la voce”, “Seratissima” e “Canzoni spericolate”.