“Mai più!”. Momenti di paura per Emma Marrone, l’annuncio sui social: cosa è successo

Emma Marrone, il racconto choc. La cantante salentina ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in montagna. Una mini-vacanza da trascorrere allegramente in compagnia con alcuni suoi amici all’insegna del divertimento e del rilassamento. Peccato però che qualcosa sembra essere andato storto. Emma ha voluto condividere la sua esperienza con i fan-

La disavventura di Emma Marrone in montagna. I fan non sono stati tenuti all’oscuro di un’esperienza no del tutto piacevole. A raccontarla su Instagram, Emma Marrone in persona. Tutto ha avuto inizio quando la cantante ha deciso di vivere per la prima volta la discesa in slittino e comunicandolo ai fan, non poteva che andare incontro alla loro curiosità: com’è andata? Emma non ha fornito alcun video del momento ma le sue parole riescono a fare capire nel dettaglio il momento di panico vissuto.

La disavventura di Emma Marrone in montagna: il racconto dopo lo spavento preso

La mia prima discesa in slittino alla tenera età di 38 anni. L’aria pura della montagna per ossigenare la mente”, reca la scritta al post condiviso sul social. Poi il racconto nel dettaglio: “Non c’è nessun video. Eravamo andati su questa montagna, altissima, e io non capivo nulla, come si vede dalla foto del post, perchè il bianco, l’altitudine non mi facevano capire nulla…”. E ancora: “Quindi prendiamo sta motoslitta e ci portano in cima alla montagna, altissima, e l’istruttore ci ha spiegato cosa dovevamo fare per scendere con lo slittino, ma io no ho capito nulla perchè ero in balìa dei miei pensieri“.

Ho iniziato a mettere il piede a destra, sinistra ma avevo capito che era molto pericoloso quindi ho tirato su i piedi e ho tirato giù dritta fino alla montagna, sfiorando molte volte l’orlo del precipizio”, ha rivelato la cantante a pericolo scampato. Esperienza traumatica, dunque per Emma Marrone, che ha poi fatto sapere di aver raggiunto la base dove ha atteso i suoi amici per 20 minuti: “Sono arrivata dritta a valle come una pazza e sono rimasta lì da sola 20 minuti ad aspettare i miei compagni d’avventura ringraziando la vita per essermi salvata da questa cosa che non so se rifarò mai più”, confida dopo lo spavento preso.

Fortunatamente però la disavventura non ha inciso sulla buona riuscita della vacanza: “Ora mi sto prendendo cura della mia sciatica”, ha concluso ammettendo di preferire l’uso del taglierino per aprire la bottiglia di vino agli sport invernali: “Sono molto più pratica di taglierino, vino fuori dalla baita.. ecco è più nelle mie corde per gli sport così non sono proprio esperta, anche se mi sono divertita molto”.