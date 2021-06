Un momento indimenticabile per la cantante Emma Marrone, che ha voluto condividere con i suoi follower la sua felicità. Ha infatti incontrato dopo oltre due anni una persona a lei molto cara. E non si tratta di una persona qualunque, infatti stiamo comunque parlando di un personaggio famoso. L’artista salentina è affezionatissima a questa donna, che la considera una grandissima amica. Ma per varie vicissitudini non ha potuto incontrarla e riabbracciarla in tutto questo lungo periodo.

Soltanto alcuni giorni fa invece ha vissuto istanti da incubo per la morte del cantante Michele Merlo. Lei si è recata anche ai funerali del 28enne deceduto per un’emorragia cerebrale, causata da una leucemia fulminante. E ha scritto queste parole per salutarlo un’ultima volta: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”. Ora torniamo ad oggi.

Emma Marrone, a causa dell’esplosione della pandemia da coronavirus, non ha potuto vederla per troppo tempo. Infatti, l’ultima volta che erano state insieme e godersi belle giornate era stato ad aprile 2019, in occasione di una cena a casa di Tiziano Ferro. Poi l’amica vip non è potuta più tornare nel nostro Paese, visto che vive ormai da tempo all’estero e precisamente negli Stati Uniti d’America. Grazie al miglioramento del Covid, hanno potuto rivedersi e riabbracciarsi, emozionando tutti.





La cantante Emma Marrone ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram insieme alla showgirl Elisabetta Canalis. E l’artista ha commentato: “Quanto mi sei mancata”. Si sono incontrate a Milano e sono apparse molto felici. Infatti, tra una risata e l’altra e un divertimento assoluto, hanno potuto festeggiare alla grande questa nuova reunion. Insieme a loro, che si trovavano in un ristorante, c’era anche il parrucchiere della Canalis, Niki Epifanio, che comunque ha offerto il suo servizio anche a Emma in passato.

Il mese scorso Elisabetta Canalis ha mostrato un livido impressionante, e subito dopo il tutore da utilizzare. Naturalmente in tantissimi hanno guardato e poi commentato la piccola disavventura. Elisabetta Canalis, mentre era intenta nei suoi allenamenti, sembrerebbe aver provato dolore, forse avendo colpito ‘qualcosa’. Infatti, nelle storie, si ferma, toccandosi più volte il piede.