“È stato detto che ci saremmo sposati più di venti volte, ma non abbiamo bisogno di un matrimonio per giustificare il nostro rapporto”, diceva la cantante nel lontano 2008 in un’intervista al magazine Closer, senza escludere, però, la possibilità di cambiare idea un giorno.

E due anni fa, nel 2019: “Le nozze? Dovremmo arrivarci, anche se io lo considero già mio marito e lui mi considera sua moglie. Il problema è che siamo disorganizzati, non riusciamo mai a occuparsi di certi progetti. Sono sicura che, quando ci sposeremo, lo faremo scappando velocemente da qualche parte”. Ora, anno 2021, dopo oltre due decenni insieme, “Adesso siamo Mr e Mrs Jones”: Emma Bunton, l’ex Spice Girl, ha sposato il compagno storico e padre dei suoi due figli Jade Jones.

L’ex Spice Girl Emma Bunton ha sposato Jade Jones

La coppia si era sempre sentita legata oltre ogni misura prima di pronunciare il fatidico sì. Il rapporto tra Emma Bunton e il cantante e fidanzato storico Jade Jones è iniziato nel 1998 e col tempo si è arricchito di due figli maschi, Beau (13 anni) e Tate (10). La foto delle nozze è stata pubblicata su Instagram direttamente da “Baby Spice”.





Per il loro giorno speciale Emma Bunton, 45 anni, ha indossato un abito corto, rigorosamente bianco, con maniche trasparenti, un lungo strascico e in testa una corona di fiori; Jade Jones, di 3 anni più giovane, un completo sui toni del marrone composto da un blazer di Gucci abbinato a una shirt nera aderente. Nemmeno a dirlo, il post con l’annuncio del matrimonio è stato subito invaso da like e commenti.

E salta subito all’occhio quello dell’ ex Posh Spice Victoria Beckham, che è stata tra le prime a dimostrarle tutto il suo affetto: “Congratulazioni. Vi amo entrambi così tanto!”. “Evviva”, quello di Mel B, “Yeah, congratulazioni”, ha scritto invece Mel C. Anche Rochelle Humes ha fatto le sue congratulazioni così come la star di Made in Chelsea Ollie Locke: “Ragazzi, questa è la migliore notizia! Era ora!”.