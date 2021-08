“Benvenuta piccola Iris”. Fiocco rosa per la coppia vip: dalla serie tv alla vita reale, la nuova vita da genitori

Innamorati sul set e nella vita reale. E presto diventeranno genitori. Emily Vancamp e Josh Bowman si sono conosciuti proprio mentre recitavano nella serie tv della Abc “Revenge”. Si sono poi sposati nel 2018 per non lasciarsi più. Insomma la coppia funziona alla grande. Ma la curiosità è che le coincidenze “finzione-realtà” non finiscono qui. Oltre ad essere innamorati sia nella serie che nella realtà, Emily nel medical drama “The Resident” partoriva una bambina verso la fine della stagione.

E adesso la stessa attrice, che abbiamo visto recentemente nei panni di Sharon Carter in “The Falcon and The Winter Soldier” ha dato il lieto annuncio su Instagram con tre splendide foto. Nella prima la fresca mamma aveva ancora il pancione, poi un bacio al suo Josh Bowman e infine la mano di Emily che tiene quella della neonata: “Benvenuta al mondo nostra piccola dolce Iris 💐 I nostri cuori sono pieni 💗”.

È la prima volta che Emily Vancamp mostra a tutti il pancione dopo averlo tenuto nascosto per tutto il tempo. Emily e Josh si sono conosciuti sul set di “Revenge” nel 2011 e dopo sei anni si sono fidanzati. Quindi il matrimonio nel 2018 con una cerimonia alle Bahamas per pochi intimi. Tra l’altro per Emily il set era stato ‘fatale’ anche per l’incontro con Chris Pratt e Dave Annable, suioi ex fidanzati.





La coppia ha sempre cercato la riservatezza e non sono numerose le foto insieme sui social. “Eravamo immersi nella natura – ha raccontato Emily Vancamp ricordando il momento in cui Josh Bowman le ha fatto la proposta di matrimonio – durante un’escursione. Quindi sì, è stato fantastico, bellissimo”. Proprio in mezzo alla natura Emily ha dichiarato di sentirsi più a suo agio: “Perché non devo vestirmi”.

Per quanto riguarda la scelta dei personaggi da interpretare la stessa Emily Vancamp ha dichiarato: “Finora l’istinto mi ha permesso sempre di fare ottime scelte. Cerco sempre di buttami in esperienze nuove e se sbaglio, pazienza, almeno ci ho provato. La protagonista di Revenge mi ha attratta immediatamente perché molto diversa dai ruoli che mi offrono di solito. Cosa si può desiderare di più se non interpretare una creatura angelica con un oscuro alter ego cospiratore? Emily è decisamente schizofrenica. Finalmente ho potuto tirare fuori il mio lato oscuro e oggi mi cimento tutti i giorni con un personaggio follemente divertente”.