“Sono in crisi”. Brutte notizie sulla coppia vip, insieme da oltre due anni: fan in allarme dopo l’ultima voce

Brutte notizie per la coppia vip. Secondo alcune segnalazioni che sono giunte in queste ore, saremmo vicini alla fine della loro storia d’amore, iniziata oltre due anni fa. Un amore che è sempre sembrato molto forte e difficile da distruggere, ma qualcosa pare non stia più andando benissimo e le voci su di loro sono diventate sempre più insistenti e negative. Sono considerati due fidanzati molto uniti, invece questa indiscrezione rischia di stravolgere tutto e di far rimanere di sasso migliaia e migliaia di fan.

Recentemente lei è diventata attrice. Il suo debutto nel cinema l’ha resa felice e sarà protagonista con un film da vedere assolutamente. Si intitola ‘Ti mangio il Cuore’, è tratto dall’omonimo romanzo, che è una vera e propria inchiesta sulla mafia foggiana, di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. E il regista, Pippo Mezzapesa, che ha lavorato al progetto con Antonella Gaeta e Davide Serino, ha fortemente voluto la sua presenza, non a caso ha puntato tantissimo su di lei.

Stando alle ultime notizie, i due non si vedrebbero più insieme da un bel po’ di tempo ed è subito spuntata fuori la possibilità che non stiano attraversando un bel periodo. Alcune ore fa è intervenuta anche l’influencer Deianira Marzano sulla vicenda, la quale ha detto: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra di loro. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due”. Si è quindi in attesa di avere dei riscontri che siano ufficiali.





Ad essere forse in crisi sentimentale sarebbero i cantanti Elodie e Marracash. L’ultima foto insieme pubblicata da Elodie risale al 4 giugno scorso e, tenendo conto che spesso e volentieri, postavano immagini di coppia, la preoccupazione è tanta. Tre mesi di assenza iniziano a diventare troppi. Ora che l’allarme è stato lanciato, non è da escludere che uno dei due artisti almeno sia disposto a rilasciare qualche intervista proprio per fare luce sulla loro relazione e per chiarire tutti gli aspetti che lasciano dubbi.

Intanto, Elodie potrebbe prendere il posto di Stefano De Martino come giudice di ‘Amici’. La giovane cantante è nata artisticamente proprio grazie al talent show di Maria De Filippi e Staremo a vedere se ci saranno conferme ufficiali anche su questa scelta. Ora però è la sua vita privata ad aver preso il sopravvento su qualsiasi altri argomento.