Sembra ormai arrivata al capolinea la storia tra Marracash e Elodie. Di loro due non c’è traccia da mesi: l’ultima foto insieme sui social risale allo scorso giugno. La cantante 31enne ha trascorso un’estate da single tra con amiche e amici (da Diletta Leotta a Mahmood) tra Sardegna e Sicilia. E l’auto di lui non si è più vista sotto casa della cantante di Vertigine, la nuova hit che spopola in radio. Mentre la sua carriera vola, il suo cuore è a terra: l’amore con Marracash, nato nell’estate 2019, sembra definitivamente naufragato.

Elodie Di Patrizi a Vanity Fair aveva definito la sua storia d’amore con Marracash: “Stimolante ma anche faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Qualche giorno fa la cantante era stata paparazzata in compagnia del modello di Armani Davide Rossi. Il presunto flirt tra i due è stato annunciato dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune immagini che vedono prima il marketing manager raggiungere la casa di lei in un pomeriggio di inizio ottobre, e successivamente i due rientrare nell’abitazione milanese di Elodie dopo aver trascorso una cena con alcuni amici, tra i quali il cantante Mahmood e l’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito.





Non solo Elodie perché il gossip si sta interessando anche di Marracash e secondo Dagospia il rapper avrebbe un altro amore. Sarebbe per lei che ha rotto con Elodie. Si tratta di Rosmy, cantautrice e attrice, originaria della Basilicata e milanese d’adozione, erede della famiglia Trinchitella, musici e girovaghi di arpa e violino, nelle sue canzoni lancia messaggi contro il bullismo, parla di libertà e diversità, come nel brano Giramondo, con Saturnino e Maurizio Solieri. Insomma un’altra cantate che nel 2016 vincitrice del Premio Mia Martini.

Se da parte di Elodie e di Marrachash non c’è stato alcun commento alle notizie, è stata proprio Rosmy a rompere il silenzio sulla questione. Sul suo profilo Instagram condivide l’articolo che ha lanciato la notizia. “Ma io non…?!?!”, questo ciò che scrive, ma non finisce qui. Inserendo anche il link dell’articolo in questione, Rosmy aggiunge: “Lo scopriremo solo vivendo…”. Una frase criptica che non lascia trapelare nulla su quanto sta accadendo, anzi alimenta solo i dubbi.