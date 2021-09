Elisabetta Gregoraci ha conquistato tutti a Venezia. Bella più che mai sul red carpet con quell’abito azzurro tenue che la faceva sembrare una vera principessa. Nel dettaglio, dopo il corto indossato per l’arrivo in Laguna, ha puntato tutto sull’eleganza estrema e scelto una creazione dello stilista Mario Dice, che aveva già firmato lo scintillante abito a sirena con dettagli cut-out indossato a Cannes 2021.

Ma per Venezia 78 Elisabetta Gregoraci ha voluto un look totalmente diverso, più raffinato e delicato. E quando ha sfilato con l’ampio vestito azzurro tenue con tocchi di glicine di Mario Dice, che è un vero trionfo di organza, ha lasciato tutti, presenti e fotografi a bocca aperta. Immancabile lo strascico, accessori preziosi (orecchini e collier di diamanti, con l’aggiunta di diversi bracciali ai polsi) e make up e capelli perfetti, chiaramente.

Elisabetta Gregoraci sbotta a una fan a Venezia: il video

Le foto di Elisabetta Gregoraci a Venezia hanno intasato Instagram e lei, che ha un’infinità di pagine fan, ha ripostato tra le Storie diversi scatti . Ma nelle ultime ore è un video ad essere finito sulla bocca di tutti. Come dicevamo, la conduttrice e showgirl calabrese era molto attesa al Festival del Cinema ed essendo tanto amata è stata praticamente assalita dai fan.





Molti hanno aspettato l’arrivo di Elisabetta Gregoraci per riuscire a scattare dei selfie con la loro beniamina. Lei, che dopo il GF Vip ha acquisito un’impennata di popolarità, ha assecondato le richieste dei presenti ma a un certo punto, come mostra il filmato condiviso dalla pagina Instagram Investigatore Social, si è indispettita. E ha reagito in modo che non è piaciuto a molti.

Elisabetta Gregoraci era accerchiata quando una donna l’ha esortata a “fare le cose giuste”. E lei ha perso le staffe: è subito diventata scura in volto e poi si è rivolta alla signora in modo stizzito. Le ha chiesto cosa volesse e come si permettesse a rivolgersi in questo modo, poi ha voltato le spalle ed è andata via in modo agitato. I commenti sotto al post sono impietosi: “Cafona”, “Maleducata”, “Morta di fama”, si legge tra i tanti.