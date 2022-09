Incredibilmente pazzesca. Con queste due parole potremmo sintetizzare il pensiero del popolo del web, che ha ammirato nelle scorse ore una Elisabetta Gregoraci completamente nuda. E i complimenti nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore sono stati immediati. L’estate sta ormai volgendo al termine, ma lei a 42 anni suonati ha tanta voglia di far apprezzare a tutti il suo corpo, che assomiglia a quello di una ragazzina. E dunque una vera e propria apoteosi si è scatenata sotto la sua foto Instagram.

Elisabetta Gregoraci nuda ha fatto stropicciare gli occhi a migliaia di persone. Una foto clamorosamente bella, che ha entusiasmato tutti. Intanto, a livello sentimentale è stato riferito dal settimanale Chi: “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”. E in un certo senso ha confermato tutto anche l’ex famosa di lui, Roberta Morise: “Felice per loro”.





Elisabetta Gregoraci completamente nuda: la foto su Instagram

Dunque, Elisabetta Gregoraci ha fatto letteralmente impazzire tutti, immortalandosi nuda. Una foto sensazionale, che è stata acclamata. La didascalia scelta dalla showgirl originaria della Calabria è stata: “L’estate è uno stato d’animo”. Nell’immagine è stato possibile osservare il suo fisico perfetto, mentre il décolleté è stato coperto dalla sua mano. Un asciugamano è stato posizionato sulla sua testa, mentre un lenzuolo ha nascosto il resto del corpo. Davvero è sembrato di essere di fronte ad un’opera artistica.

Tra le prime a commentare la foto hot è stata la sorella Marzia Gregoraci: “Stupenda la mia sister”. Ma complimenti sono arrivati anche da Mara Venier e Manila Nazzaro. Poi spazio anche ad altri messaggi di fan comuni: “Non trovo più aggettivi per descrivere tutta la tua bellezza”, “Tutte le stagioni sono uno stato d’animo, tu l’estate la rappresenti benissimo. Sei sole, meravigliosa”, “Che bella donna, complimenti”, “Eli, più ti guardo e più resto incantato dalla tua immensa, rara e unica bellezza”.

Intanto, il figlio Nathan Falco ha ripreso le lezioni a fine agosto perché frequenta un istituto privato internazionale e il calendario imposto agli studenti è un po’ diverso rispetto a quello delle scuole pubbliche. Nathan Falco vive infatti a Montecarlo, dove sorge uno dei migliori istituti europei, The International School of Monaco. Retta che va dai 10mila ai 30mila euro l’anno.

