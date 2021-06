Elisabetta Gregoraci, non si placano le polemiche sulla ex mogli di Flavio Briatore dopo la presunta lite scoppiata sul set di una trasmissione Mediaset che vedremo in tv prossimamente. La spifferata arrivava dal sito Gossip e Tv, secondo cui tutto sarebbe nato per alcuni like mal digeriti dalla conduttrice calabrese. E da quanto ha appreso il sito, pare che Elisabetta Gregoraci abbia avuto parole non proprio dolci per l’altra vip, che si sarebbe scambiata dei ‘mi piace’ su Instagram con Flavio Briatore che, come è noto è l’ex marito di Elisabetta nonché padre di suo faglio, Nathan Falco.



L’altra è Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo, che ha rilasciato delle forti dichiarazioni a mezzo Instagram dopo aver lasciato il set in questione. “Delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”, ha raccontato in una Storia di Instagram Antonella Fiordelisi. E poi lo sfogo è proseguito con un post ancora più duro.



“Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro”. Parole a seguito delle qual era arrivata la smentita di Elisabetta Gregoraci. A Il Punto Z la soubrette calabrese ha ribadito di non aver litigato con nessuno e di non essere interessata a parlare di questa situazione.







Affermazioni che, a quanto pare, non sono andate giù ad Antonella Fiordelisi che ha replicato sul suo account Instagram con una serie di frecciatine velate ma allo stesso tempo chiare. Ha prima condiviso un frame della sua faccia stupita accompagnata dalla seguente didascalia: “La mia faccia quando le persone dicono cae”. Subito dopo ha scritto: “Da oggi inizierò a dare meno confidenza alle persone…in questo mondo di ma bisogna stare molto attenti…”.





E poi ancora: “Ve la ricordate quella bambina dolce e socievole con tutti? Ecco, non esiste più”. Tutte stoccate che sembrano proprio avere un obiettivo preciso: l’ormai ex amica Elisabetta Gregoraci che, secondo il gossip, avrebbe umiliato senza troppi problemi Antonella Fiordelisi. La sensazione è che non sia finita qui. Anzi, chi conosce Elisabetta Gregoraci è sicuro che sarà lei ad avere l’ultima parola.