Bellissimo gesto di Elisabetta Canalis, che ha fatto emozionare tutti per ciò che ha fatto a Skyler Eva. Ha deciso di compiere un gesto meraviglioso, che è stato apprezzato proprio da tutti. Non a caso i commenti sotto il suo post sono arrivati a centinaia. Bellissime anche le parole scelte dalla showgirl e conduttrice televisiva. Il suo amore nei confronti della figlia avuta dal marito Brian Perri è infinito e non poteva certamente passare inosservato il suo gesto nel giorno del compleanno della piccola.

Nei giorni scorsi sono circolate sul settimanale ‘Oggi’ voci di crisi col marito. Ricordiamo che i due si sono sposati nel 2014 e l’anno successivo è nata la loro unica figlia che proprio qualche giorno fa ha fatto il suo debutto sul red carpet (con mamma e papà, ovvio) per la prima del film Cinderella. Ma tornando a Elisabetta Canalis “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”, si è letto sulla rivista. E ancora: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”.

Elisabetta Canalis ha festeggiato non solo nel privato i sei anni di Skyler Eva, ma anche pubblicamente. E ha scritto nella didascalia del suo post Instagram: “Auguri all’amore più grande che ci sia al mondo, tanti auguri Skyler”. Inizialmente la donna aveva preferito prendere una decisione netta sulla bimba. Non pubblicava praticamente mai immagini che la ritraevano, ma poi ha deciso di compiere un’altra scelta, ovvero mostrarla. E ciò che ha fatto nelle scorse ore ne è un’ulteriore conferma.





Dunque, Elisabetta Canalis ha postato online un album di foto insieme alla figlia. Ha praticamente fatto un riassunto di ciò che hanno vissuto in quest’ultimo anno. Infatti, è possibile osservare mamma e figlia su un campo da tennis, oppure mentre sono intente a truccarsi. E in tanti hanno notato un dettaglio decisamente eloquente: la Canalis e Skyler Eva sono due gocce d’acqua. La piccola ha davvero preso tanta bellezza dal genitore, che è orgogliosa di aver avuto una bambina così.

Questi i commenti sotto il messaggio di Elisabetta Canalis: “Auguri ragazzina avventurosa”, “Vogliamo un discorso di compleanno come solo lei sa fare, auguri super Skyler”, “Auguri bellissima bimba”, “Auguri simpaticissima Skyler”, “Tanti auguri meravigliosa bambina”, “Tua figlia è bellissima”, “Davvero stupenda”. Quindi, un vero e proprio tripudio per la bellissima Skyler Eva.