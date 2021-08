Svelati dei retroscena importanti nella vita di Elisabetta Canalis. La showgirl, dopo anni di silenzio su quanto successo, ha deciso di parlare e di rivelare i motivi che l’hanno spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi all’estero, negli Stati Uniti d’America. Non solo motivazioni sentimentali e professionali, ma c’è anche dell’altro dietro quella sua scelta. Comunque a partire dal primo settembre tornerà nuovamente alla guida di una trasmissione televisiva, ovvero ‘Vite da Copertina’ su Tv8.

Un po’ di settimane fa la protagonista è stata la figlia Skyler Eva di 6 anni. La bambina è diventata una sorta di baby influencer, insegnando come truccarsi e struccarsi. Ha applicato il ‘lipstick’ e il ‘blush’ e ha poi comunque precisato che lo ha fatto per gioco. Quasi inutile aggiungere che il filmato è diventato virale ed è stato commentato positivamente da migliaia e migliaia di follower. Ei fan hanno iniziato a scrivere questi commenti: “Non si può non amarla, meravigliosa”, “Questa bambina è simpatica da morire”.

Elisabetta Canalis ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Sui presunti ritocchini delle foto ha detto: “Cerco di essere onesta, non esagerando con filtri e ritocchi. Ci sono tanti accorgimenti per sembrare più belli, ma per me è importante condividere anche immagini che i giornali non pubblicherebbero. Su alcune vecchie copertine apparivo con un corpo perfetto, ma era ritoccato non reale. Oggi non mi sentirei onesta, forse è solamente una questione di maturità”, ha precisato.





Ma poi ecco arrivare la confessione sulle difficoltà avute in Italia. Queste le affermazioni di Elisabetta Canalis: “Per me è stata una persecuzione. Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”. E infine ha posto l’attenzione sulla sua carriera non esplosa a Hollywood. E ha spiegato i motivi.

Le conclusioni di Elisabetta Canalis al ‘Corriere della Sera’: “Ho recitato in una serie e fatto diverse audizioni, ma non ho il fuoco sacro della recitazione e non direi mai che sono un’attrice o anche solo una persona che ha provato seriamente a farla. Amo la tv: puoi essere te stessa e quando si spegne la luce rossa tutti a casa, a differenza dei set”. Ora il ritorno nel Belpaese.