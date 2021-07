Fino a un anno e mezzo fa Elisabetta Canalis aveva tenuto nascosto il volto della sua Skyler Eva, la figlia avuta da Brian Perri nata nel 2015. Poi il cambio di rotta, spiegato dall’ex velina proprio su richiesta della piccola: “All’inizio avevo deciso di non far vedere Skyler perché non mi piaceva esporla ai commenti che le sarebbero arrivati solo in quanto mia figlia. Avevo sempre detto: ‘Deciderà lei’. il problema è che lei con il tempo ha iniziato ad accusare questa cosa”, aveva raccontato.

“Ha visto gli altri bambini fotografati e poi inclusi nelle foto e si è sentita diversa. – aveva raccontato Elisabetta Canalis – Per di più noi abbiamo ospitato a casa a Los Angeles una famiglia di rifugiati delle Bahamas. Mi capitava spesso, con il permesso della loro mamma, di fotografare questi bambini, mia figlia invece era sempre nascosta”.

Da quel momento Elisabetta Canalis ha deciso di non nasconder più la sua Skyler Eva e ogni volta è un boom di commenti e complimenti. Innegabile infatti la bellezza della piccola di casa Perri, un vero mix tra mamma e papà. “È di una bellezza imbarazzante”, “A me Skyler fa schiantare dalle risate, ormai è la mia guida spirituale”, si legge tra le foto pubblicate.





In queste ore l’ex velina ha voluto mostrare ai suoi follower un ritratto confronto tra una sua foto da bambina e uno scatto di Skyler Eva. Una fotografia che mostra la straordinaria somiglianza tra madre e figlia, apprezzatissima in rete, con oltre 130mila like. A parte il colore degli occhi di Skyler Eva – i suoi sono azzurri come quelli del padre – le due sono identiche.

Stessa bocca, stesso sorriso, taglio ci capelli e sguardo vispo. “Noi! Me+mini me”, ha scritto Elisabetta Canalis sul suo account Instagram. Tantissimi i messaggi, anche delle amiche vip, che commentano la somiglianza tra le due. “A parte i colori è la tua copia”, “Il papà ha messo solo il colore degli occhi”, “Tale madre tale figlia”, si legge tra i commenti.