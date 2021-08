Per tanto tempo Elisabetta Canalis ha ‘nascosto’ sua figlia, oggi invece il suo profilo Instagram è pieno di foto e video di Skyler Eva, la bambina avuta 6 anni fa dal marito Brian Perri. Bambina che, nemmeno a dirlo, è un amore e già fa dei tutorial divertenti insieme alla sua mamma. Skyler Eva somiglia molto ad entrambi i genitori, che si sono conosciuti nel 2013 e dopo il classico colpo di fulmine non si sono più lasciati.

La coppia è convolata a nozze il 12 settembre 2014 e l’anno dopo è nata la loro bambina. Che adesso ha anche fatto il suo debutto a un evento mondano, ovviamente accompagnata da mamma e papà. Tutta la famiglia non è mancata alla prima di Cinderella, il film che propone in una versione rivisitata e modernizzata il classico della Disney e che arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 3 settembre al The Greek Theatre di Los Angeles.

Elisabetta Canalis, il debutto della figlia sul red carpet

Tra i tanti volti noti che non si sono persi la prima di Cinderella, oltre alla protagonista Camila Cabello, anche l’italianissima Elisabetta Canalis, che come detto si è presentata alla première con un’accompagnatrice speciale: la figlia Skyler Eva. Per la bimba, 6 anni il prossimo 29 settembre, è stata la prima sfilata su un red carpet internazionale.





Skyler Eva, ma questo i fan più accaniti di Elisabetta Canalis lo sanno già, è un incanto di bambina. E anche se ha gli occhi azzurri e i capelli chiari somiglia in modo impressionante alla ex velina da piccola. Non a caso in un collage pubblicato qualche tempo fa non esita a definirla la sua ‘mini-me’ tanto sono identiche.

Tornando al primo evento mondano di Skyler Eva, che era molto emozionata, vista l’occasione speciale la piccola non poteva non essere elegantissima. Ha indossato un abitino celeste corto, con la gonna ampia e le maniche decorate con dei volant e sotto un paio di sandali argentati a doppia fascia. Il post di Elisabetta Canalis con le foto dell’evento, ovvio, ha raccolto un’infinità di complimenti.