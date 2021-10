Si è raccontata senza peli sulla lingua Elisabetta Canalis. Siamo nel pomeriggio di Vite da copertina. È qui che l’ex velina parla di una curiosità alquanto piccante. A quanto pare, infatti, Emma Marrone ha raccontato di essere molto attratta dal marito della Canalis. Quando il conduttore del programma Pirrotta ha chiesto, fra le altre cose, quale fosse l’uomo ideale per Emma, la Canalis ha risposto, divertita: L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian, Emma mi dice sempre: “Ammazza Eli, è un figo!”. Emma facciamo così, due tre mesi e poi…”.

Elisabetta Canalis ha poi descritto l’uomo perfetto per Emma che, a detta sua, dovrebbe essere una persona semplice, non certo un divo, qualcuno che le possa far passare una serata tranquilla senza troppi grilli per la testa. Ecco cosa ha raccontato l’ex velina a riguardo: “Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese”.

Avrà sicuramente ragione Elisabbetta Canalis, tuttavia, finora, Emma ci ha abituati fino ad oggi a fidanzati decisamente in vista del jet-set italiano. La sua prima e più importante storia è stata quella con il ballerino Stefano De Martino, che come tutti sappiamo l’ha poi scaricata per Belén Rodriguez. In passato, la cantante è stata insieme anche all’attore Marco Bocci, con cui ha avuto una storia piuttosto travagliata, e con Fabio Borriello.





Ma non è finita qua, perché Emma lo scorso anno, era stata paparazzata in compagnia di un modello, il bel Nikolai Danielsen. Nonostante si fosse parlato di una passione travolgente, Emma aveva negato tutto con un’intervista a Verissimo. E allora come stanno le cose in relazione a quello che ha raccontato Elisabetta Canalis?

Emma, parole sue, aveva detto:“Sono single, sono in uno stato di grazia, ho trovato un equilibro meraviglioso”. In effetti, Almeno fino ad oggi, Emma non sembra abbia ancora trovato l’anima gemella. Ma chi può saperlo, magari è stata bravissima a nasconderlo ed Elisabetta Canalis lo sa bene. Staremo a vedere.