“Sono stata tradita anch’io”. Elisabetta Canalis, la confessione sulla sua vita privata

Non lo aveva mai detto prima d’ora, ma adesso Elisabetta Canalis ha deciso di dirlo pubblicamente davanti alle telecamere. La conduttrice televisiva di ‘Vite da copertina’ è tornata in Italia proprio per rituffarsi in un mondo che è stato suo per tanti anni, prima del suo trasferimento negli Stati Uniti con il marito Brian Perri. La showgirl ha voluto rilasciare un’importante intervista al magazine ‘Grazia’ e qui ha svelato un lato molto privato della sua vita, finora tenuto dunque completamente nascosto.

A proposito della Canalis, recentemente il coniuge ha fatto delle confessioni piccanti. Brian Perri ha raccontato: “I migliori rapporti intimi della mia vita?”. E ancora Brian Perri: “Se pensate davvero che io possa rispondere in maniera diversa… “. Elisabetta Canalis, interrogata successivamente da Nicola Savino a ‘Le Iene, ha confermato che il suo Brian è stato a sua volta il miglior sesso della sua vita. Insomma, copione o meno, i due sembrano davvero onesti e innamorati. Su questo c’è poco da dire.

Elisabetta Canalis si è anche soffermata sul gossip e sui motivi che l’hanno costretta a lasciare la nostra nazione: “So cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per questioni private. Molte persone la vivono bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e si sentono tutti liberi di dire il loro pensiero. Però noi siamo dei privilegiati e per rispetto del pubblico non puoi essere sgarbato. Ho fatto dei video di auguri per battesimi, comunioni e persino una cresima”.





Prima di riferirvi la sua clamorosa confessione, Elisabetta Canalis ha parlato della sua famiglia: “Mia figlia va a scuola e voglio essere lì ad accompagnarla, dunque appena finisco di registrare volo a Los Angeles. Mio marito Brian è un essere umano speciale, vuole il mio bene e mi ama. Lui è sempre al mio fianco, nella gioia e nel dolore. Quando mi chiedono consigli sentimentali, alle mie amiche dico che non bisogna mai perdere di vista il motivo per cui quella persona hai scelto di sposarla”.

Elisabetta Canalis ha ammesso di essere stata tradita e comprende dunque Ambra Angiolini: “Come Ambra sono stata tradita e ho provato una forte empatia quando le è stato consegnato il tapiro. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”. Quindi, anche la conduttrice ha dovuto fare i conti con una vicenda molto simile.