Elisabetta Canalis, altro che crisi! Solo qualche giorno fa è uscita la voce di maretta tra ex Velina di Striscia la Notizia e il marito, il chirurgo statunitense Brian Perri. I due si sono sposati nel 2014 e l’anno successivo è nata la loro unica figlia che proprio qualche giorno fa ha fatto il suo debutto sul red carpet (con mamma e papà, ovvio) per la prima del film Cinderella.

“C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”, si legge sulla rivista Oggi. E ancora: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”, così come l’etichetta di ex Velina ancora appiccicata alla sua figura. E “C’è chi dice che l’Italia le manchi”. Non a caso la decisione di tornare protagonista sul piccolo schermo: Elisabetta Canalis è infatti stata scelta alla guida di Vite da Copertina in onda su Tv8 e, stando ai rumor, è felicissima perché, appunto, ultimamente sempre più nostalgica del suo Paese.

Elisabetta Canalis, altro che crisi col marito: il gesto per il suo compleanno

Queste voci di crisi che hanno fatto presto il giro della rete non trovavano riscontro sui social, dove Elisabetta Canalis è da sempre molto attiva. Men che meno adesso che la bella showgirl ha documentato su Instagram la sua meravigliosa giornata di compleanno, caduta il 12 settembre scorso. Sono 43 candeline per Eli, che ha trascorso il suo giorno in riva al mare in compagnia del marito, della loro figlia Skyler e di un gruppo di amici con bimbi e cani.





Tutti sulla spiaggia di Malibu, in California, dove Elisabetta Canalis vive con la sua famiglia da diversi anni. Ma se quell’atmosfera di festa, amore e amicizia non bastasse a spegnere i rumor, i maligni dovrebbero vedere il post pubblicato da Brian Perri. Il chirurgo si è portato avanti di un giorno per essere il primo a fare gli auguri alla sua metà e pubblicato una bellissima foto scaccia-crisi.

Brian Perri ha condiviso sulla sua pagina Instagram lo scatto di un romantico bacio con la sua Elisabetta Canalis che, nella fotografia he ha poi condiviso sul suo account social facendo boom di like, tiene in una mano un calice di vino, mentre con l’altra stringe a sé il marito, gli occhi socchiusi. E sotto ai post di entrambi diversi commenti sono su questo tenore: “Alla faccia di chi li voleva in rotta”.