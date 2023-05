Elisa Esposito, il duro sfogo della famosa ‘prof’ del Corsivo. Appena 21 anni e il suo è uno dei nomi più conosciuti e chiacchierati degli ultimi tempi: tutto grazie al nuovo linguaggio di tendenza. “Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano”, sono state le sue parole. Ma oggi la giovanissima e super seguita professoressa si lancia in un duro sfogo su TikTok. Queste le sue parole.

Il duro sfogo di Elisa Esposito su TikTok. La professoressa del “Corsivo” è una delle poche docenti a non perdere mai l’attenzione della sua platea, merito del lancio del nuovo linguaggio? Non solo. A detta di molti, la differenza è posta nel modo di comunicare i contenuti, un consiglio che tutte le più gettonate influencer dovrebbero seguire. Ed Elisa Esposito in questo è una vera ‘maestra’ di stile. Ma cosa è successo nelle ultime ore al punto da spingere la prof a intervenire sui social?

Il duro sfogo di Elisa Esposito su TikTok: “Ci vedo tanta cattiveria e invidia”

Famosa si, seguita anche, ma non solo dai più affezionati fan. La professoressa, come molti volti noti, attira anche gli attacchi hater. Nelle ultime ore un utente ha commentato il suo operato con parole al veleno: “Ma vai a lavorare”. Una frase che ovviamente non poteva che andare incontro alla pronta risposta della Esposito che sicuramente non le manda a dire: “Sono sempre stata zitta difronte a certi commenti ma devo rispondere”. E ancora: “E mi riferisco anche a quelli che dicono che i social non andranno avanti per sempre e che questo tipo di carriera prima o poi finirà. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e invidia“. Ma il duro sfogo della prof non si ferma a questo. Infatti Elisa ha poi aggiunto: “Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia”.

Poi ovviamente Elisa ha voluto fornire agli utenti le sue spiegazioni: “Io in primis sono nata e cresciuta con genitori che hanno un lavoro umilissimo. L’Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita”. E ancora: “Io la scuola l’ho conclusa, ho il diploma, e sapete cosa? l’ho finita nel mio periodo più in assoluto di hype. La mia prima apparizione in tv l’ho fatta nel periodo degli esami. Ho preso un diploma di estetica, io volendo in futuro posso aprirmi un centro estetico. Potrò campare di quello. Quindi non venite a dirmi che una volta finita la mia carriera sui social io non farò niente, non ho paura per il mio futuro”.

Poi la conclusione finale: “Tante persone mi augurano anche il male, il fallimento. Questo perchè vi rode che a 19 anni una ragazza così giovane ha cominciato a guadagnare tutti questi soldi. E’ la verità, aprite gli occhi. Se adesso guadagno quello che guadagno è solo grazie a me stessa, non ho chiesto aiuto a nessuno. Mi sono costruita letteralmente tutto da sola. Ho fatto una scuola di estetica e diversi stage. Stavo in negozio quasi 10 ore al giorno, non mi pagavano. E’ stato per poco tempo, ma mi è bastato per capire che non volevo fare quella vita, non volevo essere sfruttata da nessuno”. E voi siete d’accordo con Elisa Esposito?