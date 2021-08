“Ha un nuovo fidanzato”. L’ex corteggiatrice di UeD ritrova il sereno. Lo scatto chiude un momento nerissimo

Non solo la primavera porta nuovi amori. Il sole di quest’estate bacia i belli, e infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra a tutti in compagnia della sua nuova fiamma. A loro insaputa i due sono stati ‘beccati’ dai paparazzi. Ecco di chi stiamo parlando.

Con il cuore non più libero, e dopo lo scandalo Mark Caltagirone, il passato diventa solo un capitolo da chiudere e lasciare alle spalle. Stiamo parlando proprio di Eliana Michelazzo che in foto appare in compagnia del nuovo fidanzato.

Insieme durante la vacanza che stanno trascorrendo in Puglia, i due formano decisamente una bellissima coppia. Al fianco di Eliana Michelazzo, dunque, Marco Capillo, nato in Sicilia e manager di professione. Nonostante non sia ancora stato detto nulla a riguardo da parte dei diretti interessati, le foto sembrano essere abbastanza loquaci.





Per Eliana Michelazzo verranno tempi più tranquilli? Si spera, perché l’ex corteggiatrice non solo si è trovata coinvolta nello scandalo del “fidanzato fantasma” di Pamela Prati, Mark Caltagirone, di cui ha ammesso di non avere alcuna responsabilità, ma è stata anche al centro del mirino per le parole mosse contro Selvaggia Roma e il polverone che ha visto rimpallarsi tra le due frecciatine al veleno, vi ricordate?

“Nei giorni in cui io ero dal mio fidanzato, lei entrava nei miei armadi e si metteva le mie scarpe, le mie borse e anche i gioielli. Quello che c’era. Ha incominciato a prendere le mie cose. Io ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Ci sono persone testimoni: non sono solo io che mi lamento, ci sono tantissime persone. Mi ha rubato più di 12 mila euro”, ha affermato Eliana contro l’ex amica.