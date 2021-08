“Ciao da noi 3!”. Elettra Lamborghini, lo scatto (pure sexy) con questa didascalia… E il gossip impazzisce

“Ciao da noi 3”, scrive la meravigliosa e sempre conturbante Elettra Lamborghini. Lo fa tramite il suo profilo Instagram e immaginerete cosa è successo nei minuti successivi. Centinaia di commenti sulla sua presunta gravidanza ma la realtà è ben diversa. Andiamo con ordine però. Eccola la meravigliosa ereditiera che sfoggia un bikini a triangolo giallo con i laccetti che fatica a contenere le sue forme prorompenti. Alle sue spalle il meraviglioso mare greco di Mykonos e poco sotto quella didascalia curiosa: “Ciao da noi 3”.

Come dicevamo, in un primo momento tutti hanno creduto a un annuncio di gravidanza. Poi ci hanno pensato i fan a spiegare cosa voleva dire la bellissima romagnola. “Quelli sono due meloni” scrivono. Già, e la conta è presto fatta. Che poi dobbiamo dirlo, non è la prima volta che Elettra Lamborghini stuzzica i follower con messaggini in codice che fanno pensare a una cicogna in vista salvo poi negare tutto.

Forse qualcuno ricorderà quando il gossip italiano era andato in tilt dopo che Elettra Lamborghini un mese fa si era sottoposta a degli esami, poi non era stata bene e tutti avevano cominciato a tenere d’occhio il ventre di Elettra che scherzava sui chili presi o persi. Poi è bastata un’inquadratura e tutto è cambiato. Ma come ha scritto un follower: “Se avesse voluto annunciare una gravidanza, vi pare che lo avrebbe fatto così?”.





Insomma, ancora nulla da fare. Elettra Lamborghini e Afrojack sono intenzionati solo a godersi questo momento della loro vita, bellissimo e senza troppi pensieri. Elettra poi, come dice sempre, si sente alla grande con un marito come Afrojack che la riempie di coccole e attenzioni. Insomma, non le manca nulla, almeno per il momento.

Durante la vacanza poi Elettra Lamborghini si diverte anche a filmare le vicine di ombrellone e quando intercetta un posteriore meritevole lo posta nelle sue stories accompagnandolo dai suoi sguardi ironici. E poi ecco il suo fondoschiena in bella vista sul mare mentre si rilassa in piscina. Che fenomeno che è!