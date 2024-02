“I medici hanno scoperto un’altra cosa”. Eleonora Giorgi, annuncio choc dopo il tumore. Pubblico in ansia

Eleonora Giorgi riprende a dialogare con i tantissimi fan che la seguono sui social. L’attrice era sparita dai radar da un po’ di tempo a causa di un grave problema di salute e non si erano avute più sue notizie. Questo silenzio aveva alimentato la preoccupazione. Da poco però lei è riapparsa sui social per aggiornare tutti su come procede il decorso della sua malattia.

Purtroppo Eleonora Giorgi ha scoperto di avere una grave malata. I medici le hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Da quel momento l’attrice ha dovuto iniziare un percorso terapeutico ben preciso con la speranza di arrivare a una guarigione. Per dedicarsi alle cure ha deciso di lasciare momentaneamente la tv.

Eleonora Giorgi, un’altra brutta notizia dopo il tumore. Cosa hanno scoperto i medici

Complicazioni per Eleonora Giorgi. L’attrice si sta sottoponendo a chemioterapia, una cura fondamentale che però le ha provocato anche degli effetti collaterali. L’attrice ha spiegato tutto in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Tante le reazioni da parte dei suoi fan, con messaggi di affetto e testimonianze simili.



“Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio“, ha detto Eleonora Giorgi all’interno del contenuto postato sui social. “Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura“, ha dichiarato.

E ancora: “Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici – ha continuato Giorgi –. Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori”.

La sex-symbol degli anni ’70 ha raccontato di dover sottoporsi ad un’ulteriore Pet, capendo così se sarà possibile intervenire chirurgicamente per rimuovere il tumore. “Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l’affetto”, ha concluso.



Sotto il video dell’attrice sono arrivati tanti messaggi di vicinanza e supporto. Storie commoventi e di incoraggiamento. Come la seguente testimonianza: “Sono otto anni che lotto ho 59 anni ho il mieloma multiplo, stessa malattia di Giovanni Allevi, ho fatto due trapianti, un percorso lungo, pensa che il mio compagno mi ha lasciata…povero si è spaventato vabbè, sto lottando da sola… è dura, ma avanti tutta”.