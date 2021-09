“Ho pianto”. Eleonora Daniele, il dolore è grande: “Quello che sta succedendo mi ha distrutto”

Eleonora Daniele sta per ripartire con il suo programma ‘Storie Italiane’, ma prima di ricominciare con questa nuova stagione televisiva ha voluto rilasciare un’intervista molto forte a ‘DiPiùTv’. Ha infatti voluto esprimere una sua personale considerazione su uno dei temi più drammatici degli ultimi tempi. Ha voluto quindi tenere alta l’attenzione su un argomento che non può essere trascurato o abbandonato. E lo ha fatto senza giri di parole, svelando la parte più intima della sua persona.

Qualche giorno fa ha svelato: “A volte, lo ammetto, ho paura. Mi è capitato di ricevere minacce quando mi sono occupata di casi di mafia. Ed è successo anche ai miei collaboratori e ho paura soprattutto per loro. L’aggressione in diretta dell’inviata Roberta Spinelli? Sicuramente è stato uno dei momenti più brutti della mia carriera”. Ma adesso è pronta a rimboccarsi le maniche e a condurre per la nona volta il suo apprezzato programma. Veniamo ora a quello che ha raccontato poco fa.

Eleonora Daniele ha anche voluto dire la sua sui bambini malati di SMA. Si è concentrata su questo per molto tempo durante ‘Storie Italiane’ e poi finalmente i genitori di questi piccoli sono riusciti ad ottenere il medicinale fondamentale per salvare loro la vita: “Quello è stato uno dei giorni più felici della mia vita, ho pianto di gioia e non lo nascondo. Quei bambini li considero come dei figli miei e tutti i bambini che soffrono io li ritengo delle creature che devono essere necessariamente protette”.





Ma Eleonora Daniele ha sofferto maledettamente quando ha guardato le immagini tremende, provenienti dall’Afghanistan: “Ciò che sta accadendo lì mi ha distrutto. Vedere le madri afghane consegnare i loro bambini nelle mani sicure dei soldati americani, affinché li portassero in salvo, mi ha fatto piangere. Da quando sono diventata mamma di Carlotta soffro ancora di più quando assisto ad ingiustizie nei confronti dei bambini o comunque delle loro mamme”, ha concluso la presentatrice Rai.

Durante il parto Eleonora Daniele ha preso 22 kg e adesso, con estrema fierezza, ha dichiarato di averne persi 11, grazie alla dieta sana e a del costante sport. Insomma, il mix attività fisica e corretta alimentazione funziona eccome (ha dovuto limitare ogni traccia di dolci). Una vera e propria rivoluzione per la conduttrice, che è dunque tornata in gran forma nonostante la gravidanza.