“È incinta”. Eleonora Daniele colta sul fatto, la foto è chiara. E la voce bomba si diffonde

Notizia bomba su Eleonora Daniele, la conduttrice di ‘Storie Italiane’. Dopo essere diventata mamma della piccola Carlotta, venuta alla luce l’anno scorso, si sta adesso parlando con insistenza di una sua possibile seconda gravidanza. E a confermarlo, secondo i suoi fan e soprattutto la rivista di gossip ‘Gente’, sono alcune immagini che l’hanno immortalata con un pancino più che sospetto. Si resta comunque in attesa di qualche sua dichiarazione in merito, ma le voci stanno aumentando di ora in ora.

Poco meno di un mese fa invece Eleonora Daniele era scoppiata in lacrime ricordando il fratello che non c’è più. Ha infatti affermato davanti alle telecamere con le lacrime agli occhi: “Nessuno mi chiede mai chi era mio fratello pensando che l’etichetta autistico riassuma tutto, io sento Luigi vicino da quando ho scritto il libro per ricordarlo. Lui dai 18 anni è cresciuto in un istituto ed io ero piccola, soffrivo molto perché all’improvviso lui è scomparso dalla nostra casa. Per scrivere il libro ho parlato con la mia famiglia”.

La presentatrice Rai è felicemente sposata con Giulio Tassoni e non è affatto da escludere la possibilità che abbiano intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. Ma la rivista è convinta che Eleonora Daniele sia già in dolce attesa e che quindi potrebbe uscire allo scoperto molto presto. Tra l’altro aveva annunciato i essere incinta di Carlotta proprio nel periodo natalizio del 2019, quindi si tratterebbe nuovamente dello stesso momento. Dalle immagini si vedrebbe dunque una forma della pancia un po’ particolare.





Nel piccolo schermo non si è notato niente di sospetto, ma dalle istantanee di ‘Gente’ sì. Ci sarebbe un pancino misterioso sotto il maglione indossato dalla donna. Potrebbe ovviamente trattarsi anche di un movimento del capo di abbigliamento diverso dal solito, ma per il momento non si fa che parlare di questo. La conduttrice Rai, che ha 44 anni, potrebbe aver cercato di accelerare i tempi prima di evitare di non avere la chance di restare in dolce attesa. Ma l’ufficialità non è per ora arrivata.

Eleonora Daniele è convolata a nozze con suo marito Giulio nel 2019, dopo essere stata fidanzata con lui per ben sedici anni. Poi, come detto, nel 2020 è nata Carlotta. In televisione, oltre a condurre ‘Storie Italiane’, nel 2021 è stata protagonista in veste di giurata allo Zecchino d’Oro. Era invece stata giurata due anni fa nella kermesse Miss Italia.