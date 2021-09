A partire dal questi mese di settembre, alla conduzione di Storie Italiane non potrà che esserci lei, Eleonora Daniele. Molto difficile immaginare un sostituto che possa dimostrarsi al suo livello, dopo il lavoro incredibile della passata stagione. Una battuta d’arresto però potrebbe esserci. Colpa di un sciopero dal lavoro dei dipendenti dal 23 agosto al 14 settembre.

“Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”. Ma Eleonora Daniele non si scoraggia. Lei che 14 mesi fa è diventata mamma di Carlotta, la sua prima figlia a 43 anni. E ora si mostra nella sua versione migliore, mentre assapora ancora le gioie che solo la maternità sa dare.

Carlotta chiama già la sua mamma, e la giornalista, confidandosi con il magazine Gente, ha raccontato l’episodio che le ha innescato un “vulcano interiore“. “Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘Mamma’”. E quale è stata la sua reazione? Sul momento Eleonora non si è voltata. “Ma ho avuto una reazione interiore immensa – racconta -. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avvertire il calore dirompente”.





Durante il parto Eleonora Daniele ha preso 22 kg e adesso, con estrema fierezza, ha dichiarato di averne persi 11, grazie alla dieta sana e a del costante sport. Insomma, il mix attività fisica e corretta alimentazione funziona eccome (ha dovuto limitare ogni traccia di dolci).

A breve, lunedì 13 settembre, riprenderà con Storie Italiane, giunto alla nona edizione. A ottobre uscirà invece il suo libro in cui racconta della scomparsa del fratello. Le fatiche letterarie potrebbero non essere finite qui per Eleonora che si dice pronta a scrivere un libro per bambini: “Sono molto fantasiosa”.