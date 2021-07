Eleonora Daniele ha saputo conquistare tantissimi telespettatori con la sua professionalità e la sua passione. Nel suo programma “Storie Italiane” la conduttrice affronta spesso tematiche delicate e riesce sempre a dare informazioni complete, pur non risparmiando la propria empatia e il proprio coinvolgimento. Significativa a questo proposito la battaglia delle mamme di Foggia che Eleonora ha deciso di sposare. Si tratta di ben 32 nuclei familiari che sono stati sfrattati dall’oggi al domani.

“A Natale abbiamo ricevuto il panettone e lo spumante. A Pasqua, invece, è arrivata la notizia dello sfratto!” hanno fatto sapere queste donne che si battono per il diritto alla casa delle loro famiglie. Eleonora Daniele ha preso a cuore il problema, arrivando a commuoversi e garantendo di seguire il caso. Un’altra dimostrazione di vicinanza ai problemi della gente comune. Così quando il 25 maggio 2020 è nata Carlotta in tantissimi hanno manifestato la loro gioia per la splendida notizia.

Forse non tutti sanno che Eleonora Daniele e Maria Grazia Cucinotta sono molto amiche. Il loro è un legame di vecchia data e il 27 luglio scorso l’attrice e produttrice ha compiuto 53 anni. E non poteva certo mancare il messaggio di auguri della conduttrice. Ma il post su Instagram con cui Eleonora Daniele ha festeggiato questa importante ricorrenza dell’amica è stato davvero speciale.





Eleonora Daniele ha pubblicato una foto in cui compare con la piccola Carlotta e l’amica Maria Grazia Cucinotta. Uno scatto che non avevamo mai visto da nessuna parte, una vera chicca! Molto emozionante è anche il messaggio che la conduttrice ha voluto dedicare all’amica per il suo 53esimo compleanno: “Ti ho conosciuta qualche anno fa nella splendida isola di Vulcano , e sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità , dolcezza , umiltà , accompagnate da una forte e solare personalità.

“Sei sempre vicina ai più deboli – ha scritto Eleonora Daniele – e non ti tiri mai indietro nelle battaglie da fare per i più bisognosi. Sono stata fortunata ad averti incontrata e poter condividere con te tanti momenti belli della vita. Sei una persona speciale , sempre in difesa dei diritti delle donne. Ho tanta stima e tanto affetto per te e per l’esempio che sei. Buon compleanno tesoro mio. ❤️”. E Maria Grazia Cucinotta le ha risposto: “Grazieeee ❤❤❤❤ di cuore perché tu sei il cuore ❤”.