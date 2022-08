È passato qualche mese da quando è venuta fuori la notizia del tradimento ai danni di Eleonora Berlusconi. Il settimanale “Diva e Donna” pubblicò in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusconi, mentre bacia e abbraccia un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tra Eleonora, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011.

Da allora non è trapelata alcuna indiscrezione sulla fine della storia di Eleonora Berlusconi e Guy Binns, almeno fino a quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della prima vacanza da single della figlia di Silvio Berlusconi in Sardegna. Alcuni giorni di relax a Porto Cervo in compagnia di amici tra cui Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e del pugile Daniele Scardina.





Eleonora Berlusconi vacanze da single in Sardegna

Il settimanale Chi sottolinea che in Sardegna, Eleonora Berlusconi si è divertita con gli amici e si concessa un bagno in mare. Tra i presenti ci sono anche due ex concorrenti di Ballando con le stelle ovvero Alvise Rigo e l’ex di Diletta Leotta ovvero Daniele Scardina. Presente anche il modello Stefano Maderna. Dopo un bagno in mare, seguita dalla compagnia, Eleonora Berlusconi raggiunge lo splendido yacht di famiglia, 48 metri con 5 suite e 4 cabine.

Le immagini di Binns che bacia un’altra donna a Parco Sempione, a pochi metri dal Castello Sforzesco a Milano, hanno sortito un risultato quasi inimmaginato visto il silenzio con il quale la notizia è stata gestita. La conseguenza è stata che la relazione tra loro è terminata dopo undici anni e tre figli Riccardo, 9, Flora, 5, e Artemisia 2 anni. Eleonora Berlusconi e Guy Binns hanno vissuto la loro storia lontano dai riflettori, almeno fino allo scorso maggio.

Poi sono arrivate le foto di Diva e Donna che sono apparse sin da subito molto evidenti: il modello si stava allenando nel parco milanese: si sfila la maglia, rimane a torso nudo e dopo gli esercizi ecco che arriva una misteriosa mora con la quale, alla luce del sole, si scambia effusioni d’amore anche molto bollenti. Baci passionali, abbracci romantici: insomma era evidente il coinvolgimento.

