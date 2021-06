13 giugno 2011 – 13 giugno 2021: dieci anni di matrimonio per la splendida coppia vip. Che infatti ha festeggiato l’importante traguardo con un party dove il bianco ha fatto da padrone. Le foto della festa sono state condivise da lei, che proprio in questi giorni è stata grande protagonista delle cronache.

Prima di celebrare la giornata speciale col marito a Roma, alla quale hanno partecipato tanti amici tra cui Alessandra Grillo, Cristiana Corradi e Daniele Cipriani e anche i due figli avuti insieme, ha dato l’addio alle scene e ricevuto una standing ovation e un applauso di 20 minuti. Stiamo parlando di Eleonora Abbagnato, la ballerina ha calcato per l’ultima volta in veste di étoile il palco dell’Opéra di Parigi. Dunque ha vissuto uno dei momenti più intensi della sua carriera, anche se l’annuncio era già arrivato nei mesi scorsi.

Dieci anni di matrimonio: la festa di Eleonora Abbangnato e Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato, 42 anni, ha salutato il palco che ogni ballerina sogna di calcare, dove ha quindi potuto mostrare un’ultima volta il suo talento e la sua arte in veste di étoile e ritirare la Medaglia al Valore dell’Opéra di Parigi. “Con le lacrime – ha affermato – lascio un teatro che mi ha dato tanto, a cui devo la mia carriera internazionale, un grande, grandissimo teatro, il tempio della danza”.







Dopo l’addio alle scene, la festa per celebrare i 10 anni di matrimonio con Federico Balzaretti, l’ex calciatore della Roma 39enne. Un anniversario vissuto in modo super romantico, in total white e in compagnia di famiglia e amici più cari come mostrano le foto condivise dalla ballerina sul suo profilo Instagram.

Il party è andato in scena a Roma, all’aperto, con un allestimento da mille e una notte ed è proseguito con tanti brindisi e risate, anche davanti alla torta, con la coppia, solitamente schiva e riservatissima, che si è lasciata andare tra coccole e baci. Alla festa, come detto, anche Julia e Gabriel, i due bambini che la danzatrice ha avuto dall’ex calciatore, già padre di Ginevra e Lucrezia nate da una precedente relazione.