La showgirl transessuale Elenoire Ferruzzi si è finalmente mostrata dopo tre mesi di ricovero in ospedale, a causa del coronavirus, e ha spiegato quali sono attualmente le sue condizioni di salute. In passato aveva fatto preoccupare non poco, visto l’aggravarsi del suo stato clinico, e i suoi fan stavano attendendo con ansia informazioni per capire come stesse evolvendo la situazione. E ora tutto sembra essere chiaro e i follower non hanno fatto altro che lasciare centinaia di messaggi sotto il suo post.

Qualche giorno fa aveva scritto: “Ciao schifosini. Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Mi mancate, mi mancate tanto”.

Elenoire Ferruzzi si era quindi mostrata un po’ di giorni fa con il viso coperto dal lenzuolo, ma stavolta ciò che ha raccontato ha fatto tranquillizzare maggiormente i suoi ammiratori. Queste le sue parole: “Dal letto e dopo tre mesi e mezzo di ospedale vi dico che tornerò presto, intanto vi guardo piccoli schifosini”. Migliaia e migliaia i mi piace collezionati dall’icona della Lgbt, la quale ha avuto un gran piacere a leggere successivamente ciò che hanno scritto i fan. Delle reazioni davvero meravigliose.





Tra i primi a scriverle un messaggio il cantante Marco Carta: “Non avere fretta Ele. Non chiedere troppo a te stessa, passo dopo passo, respiro dopo respiro. Ciao bella bionda”. Poi altri utenti hanno aggiunto: “I tuoi occhi straordinari e profondi trasmettono tutta la bellezza e la forza del tuo cuore, ti voglio bene”, “Rimettiti presto regina”, “Ciao tesoro, ti aspettiamo tutti, sei una roccia”, “Sei sempre uno spettacolo, forza”, “Amore, forza, ti amiamo così tanto e vogliamo mandarti un abbraccio caloroso”.

Prima del miglioramento di Elenoire Ferruzzi, era arrivata la notizia dell’amico e socio Angelo Mazzone in un post su Facebook: “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante”.