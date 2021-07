La lotta contro il Coronavirus è stata durissima, ma per fortuna ora il peggio sembra alle spalle. Elenoire Ferruzzi si rifà viva dopo ben tre mesi di ricovero a causa delle gravi condizioni di salute in cui l’ha ridotta il Covid-19. La showgirl è tornata a casa e ha pubblicato un post su Instagram. In realtà, già il mese scorso la stessa Elenoire, dopo aver fatto preoccupare parecchio i suoi fan, aveva voluto mandare un messaggio rassicurante.

“Ciao schifosini. Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Mi mancate, mi mancate tanto”.

Ora il post su Instagram in cui spiega come sono le sue condizioni dopo questi mesi di battaglia. Nell’ultimo messaggio si era mostrata con solo un filo di voce e un selfie con gli occhi in primo piano. Stavolta Elenoire Ferruzzi si mostra a figura intera con un bel vestito con fantasie colorate su sfondo nero e confessa di essere un’altra: è infatti dimagrita di ben 30 chili!





“Questa è la mia prima foto post covid, dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte. Oggi con 30 kg meno sento l’anima leggera, sento il caldo , il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perchè sono risorta dove non avevo scampo. Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco di Milano, E tutti i medici infermieri ovviamente del reparto pneumologia dell’ospedale Sacco, grazie per avermi salvato la vita con rispetto e dedizione❤️”.

Era il 19 marzo 2021 quando Elenoire Ferruzzi veniva ricoverata per Coronavirus. E che la situazione fosse gravissima lo testimoniava anche l’amico Angelo Mazzone, che faceva sapere: “Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio”. Intanto i messaggi di solidarietà si sono moltiplicati: “Non avere fretta Ele. Non chiedere troppo a te stessa. Passo dopo passo, respiro dopo respiro. Ciao Bella bionda“ ha scritto Marco Carta.

Sabrina Ferilli, invece, ha voluto usare un tono più ironico: “E comunque stai meglio di me appena sveglia!” commentando la sua ultima foto prima di questo messaggio che segna il ‘ritorno alla vita’ di Elenoire.