Elenoire Ferruzzi sta facendo discutere tanti suoi follower per una foto pubblicata online. L’ex concorrente del GF Vip 7 è tornata attiva sul social network Instagram e ha strabiliato tutti con questa istantanea, che è diventata virale in poche ore. Lei non ha scritto molto a corredo di questa immagine, ma ci hanno pensato i suoi follower a scatenarsi sotto il suo post. Non tutti però si sono complimentati con lei, infatti sono apparse delle critiche per le sue improvvise trasformazioni.

Recentemente Elenoire Ferruzzi, autrice di questa foto nelle scorse ore, era tornata a parlare di Daniele Dal Moro: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta. Lui non ama le donne, le disprezza e le maltratta”. Un attacco in piena regola nei confronti dell’attuale fidanzato di Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Ti si vede il pis***”. Eleonora Ferruzzi si spoglia sui social, sotto la foto l’orrore di critiche e insulti





Elenoire Ferruzzi, la sua ultima foto fa discutere

Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi ha voluto tirare fuori dal cassetto una foto dal passato, di quando era solamente una ragazza ventenne. Non a caso, nella didascalia ha semplicemente scritto: “20 anni“. Non sappiamo se ha avuto un momento di nostalgia, ricordando i tempi di quando era molto giovane, ma sta di fatto che ha dato il via libera ad una marea di commenti dei suoi seguaci Instagram. E vediamo che tipo di messaggi ha dovuto leggere.

La donna era completamente differente rispetto ad oggi e le sue unghie molto lunghe non c’erano affatto. Queste le principali reazioni social: “Perché non ti piacevi qui?”, “Qui eri bella”, “Eri veramente splendida, peccato che hai voluto esagerare”, “Bellissima da sempre”, “Eri stupenda e lo sei anche adesso, l’importante è che tu sia felice”. E ancora: “Che fisico, splendida”, “Ma che classe”, “Eri davvero molto bella, ma guardati oggi come ti sei conciata”. Quindi, ha creato una sorta di divisione nei suoi follower.

Poche ore fa Elenoire ha preso posizione anche sull’Isola dei Famosi 2023: “Esistono dei personaggi, deperiti ancora prima di partecipare, che esaltano consapevolmente o inconsapevolmente l’anoressia. Un messaggio assolutamente sbagliato e nocivo”.