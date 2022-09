Elena D’Amario è fidanzata? La ballerina professionista di Amici è sempre stata molto riservata e al contempo nel mirino del gossip e ora salta fuori un nome: quello di Massimiliano Caiazzo. Gli indizi su questa presunta love story si fanno sempre più insistenti, anche se una conferma o una prova fotografica non sono mai arrivate.

Hanno entrambi bisogno di poche presentazioni: lei è una delle ballerine più amate di Amici e non solo. Notata dal famoso coreografo David Parson ai tempi della sua esperienza da allieva nella scuola, ha lavorato per anni a New York per poi proseguire la sua carriera tra teatro e tv come conduttrice. E tornando poi ad Amici ma come professionista.





Elena D’Amario Massimiliano Caiazzo, esplode il gossip

Lui, Massimiliano Caiazzo, è nel cast di Mare Fuori, la serie tv del momento, che dopo essere andata in onda sulla Rai adesso sta esplodendo su Netflix. Di Napoli, ha 26 anni appena compiuti e ha preso parte già ad altre serie tv come Furore, oltre che nei cortometraggi Sorrentum e Il simposio di Platone. In Mare Fuori veste i panni di Carmine, uno dei protagonisti che si trova nel carcere minorile.

Come detto, non ci sono foto di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo ma sono stati i loro profili Instagram a dare vita allo scoop. Da qualche settimana infatti ci sono contenuti molto simili tra le loro stories e all’ennesimo indizio la teoria delle coincidenze perde terreno. È Whoopsee a notare che nelle scorse ore hanno postato la stessa canzone su Instagram.

Nel dettaglio il brano del 2011 di Akua Naru dal titolo ‘Poetry: How does it feel?’, postato più o meno alla stessa ora. E non è la prima volta che c’è questo presunto scambio di dediche. Nei giorni scorsi per esempio Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno scelto un brano di Ornella Vanoni, ‘Rossetto e Cioccolato’. Poi tra le loro Storie Instagram è apparsa anche la stessa emoji, quella di un drago. Ci nascondono qualcosa?

