Papà per la quarta volta! L’annuncio dell’arrivo della cicogna, che ha portato un maschietto, è arrivato poche ore fa via social dove, oltre alla conferma del fiocco azzurro è stato svelato anche il nome del piccolo. Sul suo profilo Instagram il calciatore ha postato infatti la una foto scattata un attimo dopo il parto e sotto ha scritto un bellissimo messaggio alla compagna.

“Oggi è uno di quei giorni speciali che Dio ci regala, felici dell’arrivo del nostro piccolo ‘Silvestre’… mi congratulo con te per il coraggio da leone”. Sotto al post, ovvio, una marea di congratulazioni e cuoricini. Anche dalla pagina del Manchester United è presto arrivato il messaggio di congratulazioni per l’attaccante: “Tanta gioia per Edi e la sua famiglia”.

Edison Cavani papà per la quarta volta: è nato Silvestre



Edison Cavani ha quindi dato il benvenuto al quarto figlio avuto dalla compagna Jocelyn Burgardt. Il calciatore uruguaiano, ex attaccante del Napoli e oggi nel Manchester United, ha quattro bambini nati da due donne diverse. Il primo, Bautista, è nato il 22 marzo 2011 dall’amore con la ex moglie Maria Soledad Cabris (che aveva sposato il 9 giugno 2007).





Il secondogenito della ex coppia, Lucas, è invece venuto al mondo l’8 marzo 2013, nello stesso anno in cui è finito il loro matrimonio. Edison Cavani, detto El Matador, si è poi legato a Jocelyn Burgardt, allora 22enne, dopo aver avuto relazioni con una cassiera casertana di nome Maria Rosaria Ventrone e quindi con Miss Uruguay Micaela Orsi.

Ballerina e modella, Jocelyn Burgardt è di nazionalità uruguaiana come il calciatore. I due si sono conosciuti a un matrimonio, dove lui era ospite e Jocelyn era stata chiamata a esibirsi. Insieme dal 2014, nel maggio 2019 Jocelyn ha reso Edison Cavani papà della prima figlia femmina, India, e ora di un altro maschietto, Silvestre appunto che è la versione spagnola di Silvestro.