Ed Sheeran papà di nuovo. Il cantante dai capelli rossi è padre per la seconda volta. Ad annunciarlo lui stesso tramite i social: una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Su Instagram l’artista britannico ha postato un paio di calzette bianche. “Volevamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra splendida bambina. Siamo terribilmente innamorati di lei, e siamo davvero al settimo cielo per essere diventati in 4”.

Queste le parole di Ed Sheeran, papà di nuovo. In tanti però avranno notato che manca un dettaglio fondamentale: il nome della nuova nata. La cosa, come dicevamo, ha sconvolto non poco i fan del cantante che nei mesi scorsi ha mantenuto il riserbo totale su questa seconda gravidanza della compagna Cherry Seaborn. Non solo: il fenomenale chitarrista è riuscito persino a tenere nascosto il tutto alla stampa che (quasi) non si è accorta di niente.

Ed Sheeran papà per la seconda volta: l’annuncio del cantante

Tra l’altro è un periodo meraviglioso questo per Ed Sheeran che in queste ultime settimane è finalmente tornato ad esibirsi in tour nei più importanti stadi del mondo dopo due anni di pandemia. L’artista, come qualcuno ricorderà, è diventato papà per la prima volta nel settembre 2020. In quel periodo stava lontano dalle scene per prendersi cura della sua famiglia. In quella occasione, Ed Sheeran papà di nuovo, ci rivelò subito il nome della bimba, a differenza di questa volta.

Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, questo il nome della primogenita di Ed Sheeran e Cherry Seaborn. E a proposito della compagna: i due stanno insieme da anni e la donna è estremamente lontana dal mondo del gossip e dello showbitz. Per chi non lo sapesse, Cherry Seaborn è una ex compagna di classe di Ed Sheeran.

Ed e Cherry Seaborn, si sono infatti conosciuti sui banchi della Thomas Mills High School di Framlingham quando erano ancora adolescenti e studiavano insieme. E insieme stanno creando una splendida famiglia. Ora non ci resta altro che scoprire il nome della bimba. Intanto auguri ad Ed Sheeran, papà per la seconda volta.

