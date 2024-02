Bomba gossip su Carlotta Mantovan, che potrebbe aver trovato un nuovo fidanzato dopo anni di grande dolore. La vedova del grande conduttore Fabrizio Frizzi, deceduto nel 2018, è stata pizzicata insieme ad un uomo mentre erano intenti a fare shopping. Sono stati fotografati nella capitale Roma, precisamente nelle vicinanze del negozio Zara, e le voci stanno diventando sempre più insistenti.

Carlotta Mantovan è ritornata dunque in Italia e nella sua sfera privata potrebbe essere arrivato un nuovo fidanzato, sebbene lei non ne abbia ancora parlato ufficialmente. L’ex modella vive all’estero da quando Frizzi non è più vivo, assieme alla figlia Stella. Ma adesso a Roma ha deciso di concedersi questo momento molto interessante con questa persona, tra shopping e pranzo al ristorante.

Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato? Le foto

A pubblicare le immagini di Carlotta Mantovan insieme a colui che potrebbe essere il nuovo fidanzato è stato il settimanale Oggi. Che ha scritto: “Carlotta non balla da sola. A giudicare dai sorrisi, sembra esserci una forte complicità“. Ha trascorso dei momenti molto belli con quest’uomo, infatti oltre a raggiungere Zara insieme, hanno anche pranzato nel locale della Rinascente.

Quest’uomo non ha al momento un’identità, infatti il settimanale Oggi non è stato in grado di risalire al suo nome e cognome. Tutte le opzioni sono ovviamente sul tavolo, infatti potrebbe essere il nuovo partner oppure semplicemente un grande amico, col quale ha trascorso una giornata rilassante. Spetterà eventualmente alla conduttrice fornire maggiori dettagli, se lo vorrà.

Carlotta Mantovan, 41 anni, si legò sentimentalmente a Fabrizio Frizzi nel 2002 grazie all’incontro avuto a Miss Italia. Il 3 maggio del 2013 nacque la figlia Stella e il 4 ottobre del 2014 si unirono in matrimonio. Poi il 26 marzo del 2018 la morte del presentatore, che le provocò un dolore enorme.