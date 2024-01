Notizia bomba nel mondo del gossip. Una nuova coppia famosa è nata e a confermare tutto è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime foto dei due. E sono anche stati rivelati i dettagli di questa storia d’amore che riguarda i protagonisti in questione. Infatti, è stato subito riferito che sono stati insieme ad una cena, in compagnia di amici. Location l’Osteria delle Coppelle nella città di Milano.

E poi ovviamente è successo ciò che ha fatto comprendere che tra i due non ci sia affatto solo un rapporto amichevole. La nuova coppia famosa ha deciso di viversi una notta assieme all’interno della casa di lei. Quindi, hanno dormito l’uno al fianco dell’altra e il giorno dopo i paparazzi sono riusciti a scattare delle foto preziose dei due piccioncini.

Nata una nuova coppia famosa: beccati insieme a Milano

Il settimanale Chi ha fotografato la nuova coppia famosa nelle vicinanze dello stabile in cui vive la ragazza. Lei e il suo partner si sono scambiati degli abbracci molto affettuosi, anche se non c’è ancora la conferma ufficiale che siano fidanzati. Però sembrerebbe che ci sia un grandissimo feeling e dunque non ci sarebbero poi così tanti dubbi. Col flirt che sarebbe già iniziato.

I due presunti fidanzati sono il personal trainer Cristiano Iovino e la modella Chiara Scelsi. In particolare, è stato lui a finire al centro delle cronache di gossip perché avrebbe avuto una conoscenza con Ilary Blasi grazie ad Alessia Solidani, amica della conduttrice. A parlarne era stato anche Fabrizio Corona, il quale aveva detto che Francesco Totti aveva scoperto una chat tra l’ex moglie e quest’uomo.

Chiara Scelsi, 27 anni, è originaria di Sesto San Giovanni (Milano), ed è una top model molto apprezzata. Avrebbe avuto anche un flirt con Stefano De Martino in passato, cosa che però non è mai stata confermata.