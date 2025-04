Un’uscita sotto i riflettori per la giornalista e conduttrice de Le Iene, Veronica Gentili, che è stata paparazzata dal settimanale Oggi insieme al suo fidanzato. I due sono stati sorpresi mentre giravano per il centro di Roma in scooter, godendosi una passeggiata nel cuore della capitale. La coppia ha poi fatto una sosta per pranzo al ristorante romano La Fiorentina, noto per la sua cucina tipica e accogliente atmosfera.

Un periodo decisamente fortunato per Veronica Gentili, che si trova al timone della celebre trasmissione Le Iene su Mediaset, dove ha saputo conquistare il pubblico. Il suo impegno come conduttrice è sempre più apprezzato e la sua carriera è in costante ascesa e, infatti, tra poco inizierà una nuova avventura, questa volta nel ruolo di conduttrice dell’Isola dei Famosi, dove prenderà il posto di Vladimir Luxuria dopo la sua esperienza dello scorso anno.





Veronica Gentili e il fidanzato Massimo Galimberti: chi è

Un incarico che promette di consolidare ulteriormente la sua posizione di punta nel panorama televisivo italiano. Non solo, il suo nome è saltato fuori anche in un possibile cambio di conduzione del Grande Fratello, ma la notizia non è stata confermata e al momento si tratta solo di una voce.

Oltre alla carriera, la vita sentimentale di Veronica sembra andare a gonfie vele. La conduttrice è felicemente impegnata con Massimo Galimberti, professore universitario dieci anni più grande di lei, con cui vive una storia d’amore lontano dai riflettori. La coppia è stata beccata insieme in un momento di quotidiana intimità, sorridenti e complici, dimostrando la serenità che caratterizza il loro legame. Galimberti di professione èun consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi, oltre che un organizzatore culturale.

Il fidanzato di Veronica Gentile è anche docente presso l’Università degli Studi Roma Tre (in particolare è un decente esterno al DAMS), ma insegna anche alla Scuola d’Arte Cinematografica G.M. Volontè e all’Università La Sapienza e per nove anni è stato poi programmer e membro della direzione artistica del Festival del Cinema di Roma.