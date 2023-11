Gioia enorme nella famiglia della grande attrice, che ha terminato la sua gravidanza diventando mamma per la terza volta. E questa felicità immensa è arrivata dopo un dramma vissuto non molto tempo fa, infatti in una recente intervista aveva fatto sapere di aver perso un figlio: “Sono ancora spaventata a rendere pubblica una battaglia tanto privata, ma lo farò ugualmente perché è importante”. E ora finalmente ha potuto invece festeggiare alla grande.

Il parto è andato per il verso giusto e l’attrice si potrà far chiamare mamma per la terza volta nella sua vita. Ma ha subito preannunciato una cosa importantissima, ovvero che questo sarà l’ultimogenito perché non c’è alcuna intenzione di cercare un quarto bebè in futuro. Lei e suo marito hanno quindi fatto questo annuncio spettacolare con una serie di immagini strappalacrime, nelle quali hanno presentato al mondo il neonato.

L’attrice è mamma per la terza volta dopo il dramma dell’aborto

Archiviato il dolorosissimo aborto involontario, l’attrice è rimasta nuovamente incinta e ora è mamma per la terza volta. Queste le parole gioiose scelte dalla donna per celebrare questo lieto evento: “Ciao! Grazie per tutto l’amore! Forse la gravidanza e il parto più difficili significano il post partum più facile perché ci sentiamo bene. Non abbiamo dormito molto e non abbiamo ancora bevuto margaritas, ma quei giorni arriveranno. Sicuramente non avrà 4 figli!”. Il piccolo si chiama Ford.

Ad aver partorito è stata la 35enne Claire Holt, nota per essere non solo attrice ma anche modella. Originaria dell’Australia, è stata successivamente naturalizzata americana ed è nota al pubblico di tutto il mondo per le sue interpretazioni in serie di grande successo come H2O, The Vampire Diaries e The Originals. Lei è stata inoltre attrice anche nel film horror-thriller 47 metri del 2017. Ma vediamo anche qualcosa in più sulla sua vita privata.

Holt è stata sposata con il produttore tv Matt Kaplan, ma nel 2017 si sono separati. Con l’attuale marito Andrew Joblon, che lavora come immobiliarista, si è unita in matrimonio nel 2018 e ha concepito questi tre figli. I primi due si chiamano James Holt Joblon e Elle Madeline Holt Joblon e sono nati rispettivamente il 28 marzo del 2019 e e il 12 settembre del 2020.