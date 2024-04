Una notizia spettacolare è stata annunciata dalla sorella chef dell’attrice, lavoro che faceva anche la parente stretta. Infatti, quest’ultima si unirà in matrimonio con il suo fidanzato. Nonostante sia molto riservata e sui suoi profili social sia difficile trovare foto recenti della coppia, la loro relazione sentimentale è proseguita sempre con grande amore e alla fine hanno preso la decisione più importante della loro vita.

L’attrice potrà quindi organizzare uno splendido matrimonio col suo fidanzato, che diventerà molto presto suo marito. La giovane ha infatti trascorso lo scorso weekend nella città di Firenze non solo in compagnia della sorella, ma anche delle sue amiche più care. E la didascalia di accompagnamento delle immagini ci ha fatto subito capire che stia per sposarsi.

L’attrice si unirà in matrimonio: le foto con la sorella e le amiche lo confermano

Nelle foto pubblicate dalla sorella Ludovica dell’attrice, che dunque sta per celebrare il suo matrimonio anche se non conosciamo ancora la data, è stato scritto in inglese: “La nostra bride”, ovvero “La nostra sposa“. Nonostante abbia avuto un enorme risalto grazie anche all’interpretazione di un personaggio molto amato dal pubblico, ha deciso poi di andarsene dal mondo dello spettacolo, come ricordato dal sito Fanpage.

Ad andare verso le nozze è Benedetta Gargari, che interpretava Eleonora Sava nella serie televisiva Skam Italia 3, quando era legata sentimentalmente all’altro personaggio Edoardo Incanto. Cinque anni fa ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza all’università Roma Tre e sta dunque puntando su questo, essendosi messa ormai alle spalle la carriera di attrice. Il suo futuro marito si chiama Tommaso Cocchi e anche lui lavora nello stesso ambito, visto che era un praticante avvocato.

Addirittura l’ultima volta che è stata postata una foto di coppia risale a due anni fa, visto che amano moltissimo la privacy e hanno voglia di viversi il loro amore lontano dai riflettori.