Bomba gossip, una delle prime di questo 2024, per la vip italiana, che ha un nuovo fidanzato. Se c’era vociferato anche diverso tempo fa, ma adesso è stata lei stessa a confermare la notizia postando la prima immagine di coppia ufficiale. Proprio in occasione delle festività natalizie, i due sono stati ovviamente assieme e in loro compagnia c’era anche la figlia di 8 anni della bellissima donna.

In particolare, la vip italiana e il nuovo fidanzato sono stati a St. Barths, una meravigliosa isola dei Caraibi, quindi hanno scelto una meta calda per trascorrere al meglio Natale e Capodanno. Hanno vissuto dei momenti indimenticabili e pieni di amore, quindi non ha voluto più tenere segreta la loro relazione e ha voluto annunciare a tutti i fan il suo fidanzamento.

La vip italiana presenta il nuovo fidanzato: insieme in vacanza a Natale

Non era presente a quanto pare l’altra figlia più grande della vip italiana, che ha 17 anni e si chiama Matilda. La 39enne che è stata col nuovo fidanzato in vacanza era quindi con la secondogenita Mia. Con la coppia e la bimba erano presenti anche l’amica di lei, Valentina Micchetti, che ha condiviso la magnifica esperienza caraibica insieme al marito Guy Adler e alle loro due figlie.

Ad essersi fidanzata è la supermodella Bianca Balti, che è legata al 46enne Helly Nahmad. Lei ha commentato: “I love you“, a conferma che si tratti del suo nuovo partner. Già a giugno 2023 erano stati avvistati l’uno al fianco dell’altra e ora è stato confermato tutto. Lui è un mercante e collezionista d’arte, originario degli Stati Uniti, che ha una galleria a Manhattan che si chiama Helly Nahmad Gallery e dove ci sono opere grandiose.

Il patrimonio di Nahmad è milionario, infatti lui è possessore di un piano della Trump Tower e ha ben 18 milioni di dollari. Lui è sempre stato riservato a livello privato, si sa solo che è stato fidanzato con Ana Beatriz Barros, top model del Brasile. Bianca Balti ha avuto nel 2007 la prima figlia, concepita con l’ex marito Christian Lucidi, mentre nel 2015 è venuta alla luce la secondogenita dal rapporto con l’ex partner Matthew, che era poi diventato suo marito.