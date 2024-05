Fantastico momento per l’attrice, diventata mamma per la quarta volta nei giorni scorsi. La sua gravidanza è arrivata al termine e ha dato alla luce la figlia con un parto in acqua. Ha pubblicato diverse foto della neonata e la sua commozione è stata enorme. Infatti, ha dato un bel bacio alla piccola e il suo sguardo è stato attraversato da una fortissima emozione.

L’attrice amata da tantissime persone è dunque di nuovo mamma, appunto per la quarta volta per l’esattezza. Tutte le immagini scelte sono in bianco e nero e lei ha anche voluto mostrare suo marito, mentre aveva teneramente tra le braccia la bimba appena nata. Meravigliose anche le parole scelte dalla donna per annunciare la sua quartogenita.

L’attrice è mamma per la quarta volta: come si chiama la figlia

L’attrice 36enne ha annunciato così il fatto di essere mamma per la quarta volta: “Ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così tanto… Stava perfezionando quelle guance! Sono mesi che sognavo di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi 5 giorni di conoscerti, guardarti e annusarti sono stati momenti puri di magia. Ti amiamo tutti come se fossi sempre stata qui bellezza. 5/3/24″.

Ad essere nuovamente madre è Hilary Duff, che ha dato il suo benvenuto alla figlia Townes Meadow Bair. Il papà è Matthew Koma, frontman della band musicale Winnetka Bowling League. Lui ha commentato così la splendida notizia: “Mia moglie, la mia dea guerriera, ha dato alla luce tra le mura di casa la nostra bellissima Townes Meadow Bair, il 3 maggio 2024. È felice, sana, grassa e non assomiglia a nessuno nel nostro pool genetico, quindi se qualcuno sa dove si trovasse Hilary Duff circa 9 mesi fa, è pregato di contattarci per ricevere una ricompensa in denaro”.

Hilary Duff è nota per la serie tv Lizzie McGuire, ma si è distinta anche come attrice di film come Nata per vincere e A Cinderella Story. Il suo primo figlio è nato nel 2012, Luca Cruz Comrie, concepito con l’ex marito Mike Comrie. Con l’attuale coniuge ha avuto Banks Violet Bair nel 2018, Mae James Bair nel 2021 e ora la piccola Townes Meadow Bair.