Dopo un silenzio durato oltre un mese, Drusilla Foer è tornata a parlare dopo il ricovero in ospedale. Il 26 febbraio scorso aveva pubblicato un video, mentre si trovava in un letto di una struttura sanitaria, e aveva fatto sapere di essersi ammalata. Era stata costretta a sospendere i suoi tour teatrali, poi la preoccupazione dei fan era aumentata perché non si avevano altre notizie.

Ora Drusilla Foer ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale e ha spiegato cosa è successo e come sta adesso. Non ha vissuto assolutamente un periodo positivo della sua vita, anzi ha ammesso di aver rischiato seriamente di morire. Ha lottato con tutte le sue forze per farcela e finalmente ha potuto spiegare lei in prima persona il suo stato di salute.

Drusilla Foer, come sta dopo il ricovero in ospedale: “Stavo per morire”

Drusilla Foer ha esordito così nel suo video, pubblicato sul suo profilo Instagram, in seguito al ricovero in ospedale per una brutta malattia: “Eccomi, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me. È stata un’esperienza importante, stavo per lasciarci le penne. Anzi, le piume. Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo”.

Drusilla ha anche fatto i dovuti ringraziamenti al personale sanitario e ha confermato il suo ritorno sulle scene in autunno: “Quindi fare le cose con calma, con i miei tempi, che palle. Ho dovuto rimandare la tournée, tutte quelle date sarebbero state un pericolo. Da settembre sarò di nuovo con voi. Vorrei ringraziare tutti voi, ho sentito tante anime mandarmi pensieri buoni. I pensieri vanno a giro e mandarne buoni funziona. Grazie infinitamente, grazie anche ai medici”.

Drusilla Foer ha dovuto fare i conti con una polmonite bilaterale, che ha messo a repentaglio la sua vita. I sintomi di questa patologia sono: febbre, respiro corto, sibilante o difficoltoso, dolore al torace o alla schiena, tosse, spossatezza, inappetenza, malessere generale.