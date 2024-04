“It’s a … 🧸🤍 Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra 🎀 Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento unico 🤍 Un grazie speciale al @ilmondodi_meg che ha realizzato al meglio la nostra festa 💓”. Così nel post in cui la coppia vip ha annunciato il sesso del primo figlio.

La notizia della gravidanza era arrivato qualche settimana fa con un video pubblicato sugli account social: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga annunciano il sesso del figlio

A Verissimo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato di aver ritrovato la sua serenità e di essere rimasta sorpresa dal test di gravidanza positivo. dopo i disturbi alimentari di cui ha sofferto anni fa e la storia finta con Gabriel Garko, ora Rosalinda Cannavò è felice accanto al figlio di Walter Zenga conosciuti proprio all’interno della casa di Cinecittà: “Volevo diventare madre con un padre come Andrea al fianco”, ha rivelato a Silvia Toffanin.

In queste ore la coppia ha pubblicato il video del gender reveal. Una festa organizzata con parenti e amici in una bellissima location all’aperto. Complice il bel tempo, il gruppo si è riunito per scoprire il sesso del primo figlio della coppia: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò aspettano una bambina. Una volta aperta la grande scatola bianca, i palloncini rosa hanno fatto capolino e i due hanno festeggiato abbracciandosi e dandosi un bacio.

Tantissimi i commenti al post pubblicato dai due. “Lo sapevo già 😃😃😃😃 arriva SIENNA 😍😃 @adua.del.vesco che emozione ragazzi”, scrive qualcuno spoilerando anche il nome della bambina. “Tantissimi auguri ragazzi….e un bacino alla Principessa in pancia”, “Con due genitori così pieni d’amore sarà sicuramente una bimba felice e serena”, “Sono ancora più felice per voi soprattutto sono felice per nonna Roberta che dopo quattro principi potrà finalmente avere una principessa tra le braccia”, si legge tra i commenti, dove spunta anche quello di Dayane Mello: “Che bello amore .. ❤️ welcome to the pink world”.