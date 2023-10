Carlotta Mantovan, vedova del conduttore Rai Fabrizio Frizzi, e la figlia Stella, dieci anni. sono tornate a vivere a Roma. Dopo anni trascorse in Provenza, lontano dall’Italia, mamma e figlia hanno deciso di vivere nuovamente nella capitale e di cambiare vita. Carlotta Mantovan è infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, collega e grande amica del compianto Fabrizio Frizzi.

In questi giorni la vedova del conduttore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha rivelato aspetti molto privati della sua vita e di quella di Stella: “Io sono la sportiva, lei la showgirl. Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta, però ammetto che ha una predisposizione per lo spettacolo. È portata per il canto, il ballo e ha una fortissima empatia. Ora non vede l’ora che inizi e già so che mi bacchetterà alla grande. Lei è proprio sciolta, io… no”, ha detto Carlotta Mantovan parlando della figlia Stella.

Il settimanale “Chi”, nel numero uscito in edicola mercoledì 11 ottobre, ha pubblicato le foto della giornalista con la figlia Stella durante una cena di classe. Carlotta Mantovan ha deciso di tornare in Italia anche sotto la spinta della figlia Stella: “Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta”, aveva detto ancora al Corriere della Sera.

Carlotta Mantovan, 40 anni, appare sorridente e solare insieme alla figlia Stella, dieci anni. Le due hanno partecipato a una serata insieme ad altri compagni di classe della bambina e nei loro volti traspare gioia e serenità, quella che purtroppo era andata via tutto d’un colpo cinque anni fa, quando morì Fabrizio Frizzi. “Ci ho messo un bel po’, sì. Era il tempo di cui avevo bisogno. Ora ho sentito che era il momento giusto. Ce l’ho messa tutta e se mi guardo indietro non mi posso rimproverare nulla: tutte le energie che avevo le ho messe su Stellina e ho fatto il massimo che potevo fare”, ha spiegato Carlotta Mantovan parlando del suo ritorno in Italia e in televisione.

Stella Frizzi appare felice e sorridente accanto alla mamma. È cresciuta tantissimo e il servizio di Chi è uno dei pochi in cui è possibile vedere la figlia di Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan è infatti molto attenta alla sua privacy e non pubblica mai foto in cui la figlia si vede.