Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, per le riprese della fiction di Canale 5 “Viola come il mare 2” che, stando a quanto si apprende dalla programmazione del Biscione, dovrebbe andare in onda dalla fine di settembre. La prima stagione della popolare fiction si è conclusa lasciando il pubblico in sospeso con il il rapporto tra Viola Vitale e Francesco Demir non chiaro.

I due attori sono tornati a Civita Castellana per le riprese della seconda stagione ma in queste ore Can Yaman è finito al centro della cronaca con un’accusa molto pesante. La notizia è stata riportata dal Messaggero dell’edizione viterbese. Can Yaman avrebbe aggredito una commerciante della cittadina.

Can Yaman denunciato a Civita Castellana

Secondo il racconto al Messaggero, Yaman “è entrato nel negozio come una furia dicendomi di spegnere la musica”. Il volume avrebbe impedito agli attori, inclusa l’ex miss Italia Francesca Chillemi, di stare concentrati sulle battute. “Hanno dovuto trattenerlo in quattro perché voleva avventarsi contro di me – ha raccontato Barbara Nelli, titolare di un negozio di abbigliamento in piazza Matteotti – ha anche dato un calcio a una delle persone che tentavano di tenerlo fermo. Io mi sono spaventata moltissimo”.

Il negozio della Nelli si trova proprio dove si svolgevano le riprese e in questa settimana non ha potuto lavorare o ricevere pacchi dai clienti. Ha chiesto anche un rimborso per il mancato incasso ma non ha ricevuto risposta. “Sono entrata in negozio presto, alle 7 del mattino. Ho cominciato a fare le pulizie. Una volta dentro non potevo né uscire né ricevere clienti. Ero praticamente sequestrata. Così ho acceso la radio. Poco dopo sono entrate due persone per chiedermi di spegnere l’apparecchio”.

Di lì a poco sarebbe successo qualcosa di impensabile: “Mentre parlavo e spiegavo educatamente le mie ragioni, è arrivato come una furia Can Yaman, che mi ha aggredito verbalmente. Lo tenevano in quattro, ho avuto paura”. Francesca Chillemi ha provato a calmare la commerciante: “Mi ha tranquillizzata, è stata molto carina. Mi ripeteva ‘fallo per me’”. Dopo l’aggressione la produzione ha contattato Nelli per offrirle 600 euro ma lei ha rifiutato e ha denunciato il fatto.