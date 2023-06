Qualche tempo fa l’attrice aveva spiegato a Enterteinment Tonight la decisione presa nel 2018 di vivere a Dubai. Ma nonostante la privacy “qui non ci sono paparazzi che ti inseguono) la fuga di notizie c’è stata e il sesso del primo figlio è stato reso noto in queste ore. A dare la notizia è stato il sito statunitense TMZ. Un vero scoop sulla gravidanza ormai agli sgoccioli della 36enne, svelando il sesso del suo primo figlio.

“Siamo molto entusiasti dell’arrivo del nostro nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora che si apra questo nuovo capitolo della nostra vita! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per questa notizia”. L’attrice aveva annunciato così l’arrivo del primo figlio pubblicando una foto di una tutina bianca.

Leggi anche: “È nata Athena”. Si è fatta attendere: dopo 4 giorni in ospedale, il volto della tv è diventata mamma





Lindsay Lohan diventerà mamma di un maschietto

Lindsay Lohan diventerà mamma. Sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un post con le foto di una tutina da bebè e la scritta “coming soon”, in italiano ”Prossimamente”. Ora lo scoop lanciato da TMZ: “Lindsay Lohan aspetta un maschio“, scrive il celebre sito di gossip citando le sue fonti. L’attrice il marito, il banchiere Bader Shammas, avranno quindi un maschietto.

Sempre secondo TMZ, poi, mancherebbe poco al parto. La madre di Lindsay Lohan, Dina, ha preparato le valigie per partire destinazione Emirati Arabi Uniti, dove vivono l’attrice e il marito. Lindsay Lohan partorirà a Dubai in una clinica privata. Del marito Bader Shammas si hanno poche informazioni. “Sono la donna più fortunata del mondo. Mi ha trovato e sapeva che volevo trovare felicità”, aveva detto l’attrice.

Il matrimonio con i banchiere è stato celebrato nel giorno del 35esimo anno dell’attrice lontano dal clamore del gossip. Ad aprile Lindsay Lohan aveva condiviso sui social una serie di immagini del gender reveal party ma non aveva mostrato il momento in cui viene svelato il sesso del figlio in arrivo e questo ha contribuito ad accendere la curiosità dei suoi tantissimi fan.