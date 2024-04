Il silenzio social è già finito e sia Fedez che Chiara Ferragni hanno ripreso a pubblicare aggiornamenti regolarmente. Ormai si sa, dopo tante voci, la rottura dei Ferragnez è ufficiale. Dopo l’intervista tiepida di lei da Fabio Fazio, lui si è confessato da Francesca Fagnani e nel corso della lunga intervista rilasciata a Belve, ha provato a fare luce su quanto accaduto con sua moglie, rivelando alcuni retroscena sulla crisi.

Si sa che Fedez ha già lasciato il bellissimo attico di CityLife dove la famiglia si era trasferita pochi mesi fa e ora vive in una nuova casa sempre a Milano, segno dunque che a oggi non sembrerebbe per niente vicina una riconciliazione con la famosa moglie influencer. Non solo, hanno iniziato a fare vite completamente diverse e anche viaggi separati con i figli.

Rottura Chiara Ferragni e Fedez, l’ultima mossa sui social

Sempre rimanendo nel campo delle voci, pare che le rispettive famiglie della coppia stiano facendo di tutto per far sì che tra i due torni il sereno. Ma almeno per ora non devono esserci riuscite vista l’ultima notizia ‘choc’ su Chiara Ferragni e Fedez. I cui rapporti sembrerebbero più tesi che mai, al punto da smettere di seguirsi sui social.

Siamo arrivati al capitolo finale della saga dei Ferragnez? Non è chiaro cosa sia accaduto tra i due e perché il rapper e l’influencer abbiano deciso di togliersi reciprocamente il follow su Instagram ma stando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione, pare che lui non sia contento di alcune persone che Chiara avrebbe iniziato a seguire e a quel punto l’avrebbe addirittura bloccata.

Ovviamente è un rumor, non ci sono prove che confermino questa indiscrezione, mentre è certo che i genitori di Leone e Vittoria hanno smesso di seguirsi. In più, sempre notizia dell’ultima ora, Chiara Ferragni ha anche bloccato i commenti ai suoi post dopo l’ennesima ondata di critiche e insulti che l’ha travolta.