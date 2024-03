Il cantante finalmente papà. Tutti i fan aspettavano con ansia l’annuncio della nascita, visto che erano praticamente presenti a quello della gravidanza. Una grossa sorpresa per tutti arrivata alla fine del concerto a ottobre scorso, quando ha mostrato il video musicale del suo nuovo singolo che è stato proiettato nell’ultima data del tour. Sul finire della canzone, infatti, ecco le immagini del pancione della compagna, delle visite dal ginecologo, dell’ecografia e anche il gender reveal.

“Ho una sorpresa per voi stasera, oggi faremo la prima mondiale del mio prossimo video e sarete testimone di qualcosa che nessuno ha mai visto al mondo. Per la prima volta voglio lanciare il mio prossimo video e una notizia molto bella da dirvi”, ha detto il cantante 29enne poco dopo le ore 21:45, alla chiusura del suo show, nel salutare il pubblico.

Leggi anche: “Matrimonio finito dopo 11 anni e 2 figli”. Divorzio ufficiale per la coppia vip





“È nata Paris”: il cantante papà

“Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita e voglio trasmetterlo in diretta qui al nostro show a Washington. Siete stati con me fin dall’inizio e meritate di saperlo anche voi“, le parole di Maluma mentre sugli schermi venivano proiettate le immagini del concerto del cantante colombiano a Medellín nel 2022 in cui ha dedicato alcune parole alla sua fidanzata, Susana Gomez.

Insieme dal 2020 e promessi sposi, Maluma e Susana Gomez hanno ora conosciuto la loro bambina. Si sapeva dal principio che avrebbero appeso un fiocco rosa alla porta e anche in questi mesi non hanno esitato a condividere i momenti più belli in attesa del lieto evento. La bimba è nata lo scorso 9 marzo.

“Il 9 marzo alle 8:23 è nato l’amore della nostra vita, Paris Londoño Gómez. Grazie a tutti per i messaggi di congratulazioni e gli auguri. Susana… Amore: Grazie per aver realizzato il mio più grande sogno di diventare padre, non dimenticherò mai questo momento. Ti amo”, si legge nel post di Maluma che dà il benvenuto alla piccola Paris e che ha raggiunto quasi 4 milioni di like.