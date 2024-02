Di nuovo genitori. Non solo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, gli ex protagonisti di Uomini e Donne che nelle scorse ore hanno accolto la loro prima figlia, Allegra. Anche per un’altra coppia ben nota al pubblico di Canale 5 il 6 febbraio 2024 sarà un giorno indimenticabile. È infatti il giorno in cui è nato il loro secondogenito, Flavio Domenico. La neo mamma bis aveva in qualche modo anticipato il lieto evento con un selfie in ospedale.

“Eccomi, sono in clinica – aveva scritto sopra per aggiornare i fan – Sono un mix di emozioni in questo momento. È la prima volta che lascio la mia piccola per tutto questo tempo, mi manca da morire. So che sta con il papà, i nonni e le zie, sicuramente non le mancherà nulla ma non posso farci nulla se sono ansiosa. Spero di riuscire a riposare, che questa notte passi in fretta. A domani zie fantastiche. Grazie per l’affetto e i messaggi che ci mandate per sapere come stiamo”.

Leggi anche: “Benvenuta Allegra”. Fiocco rosa per il protagonista di Canale 5 e la compagna storica





È nato Flavio Domenico, i volti di Canale 5 genitori bis

E più tardi il piccolo è nato. Nunzia Sansone e Flavio Zerella sono diventati genitori per la seconda volta: dopo Dea, è arrivato il fratellino che si chiama Flavio Domenico. Ad anticipare la bella notizia e anche il nome del nuovo arrivato in famiglia era stata Deianira Marzano tra le sue Storie di Instagram.

Poi è arrivata la prima foto del piccolo, pubblicata da papà Flavio Zerella, che ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island. La compagna Nunzia, invece, alla sesta. Lui aveva partecipato insieme all’allora fidanzata Roberta Mercurio, cui era legato dal 2010 e che oggi è sposata con il calciatore Luca Caldirola, dal quale ha avuto un figlio.

La neo mamma bis, invece, partecipò al docu-reality di Canale 5 con Arcangelo Bianco, con il quale faceva coppia da circa 13 anni. Fu proprio lei a scrivere la parola fine alla loro relazione poco dopo l’inizio del programma. Anni dopo l’incontro con l’attuale compagno, padre dei suoi figli (Dea è nata nel 2021, ndr) e futuro marito. La coppia ha infatti intenzione di convolare a nozze, probabilmente il prossimo anno.